《股林淘金－林家亨》防疫雖放寬，車股趁高沽

《股林淘金》今天（１日）恒指高開，曾升高至１９２３７點，創出今年９月１４日以來的

高位。汽車板塊昨天（３０日）在美股ＡＤＲ全面報升，Ｔｅｓｌａ上升７﹒６７％，理想上升

１８﹒７％，蔚來汽車（０９８６６）上升２１﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）曾升

４７﹒２％，令港股汽車股板塊今天早上牛氣爆發，各有各的上升。

但是小鵬汽車剛剛公布業績，第三季的盈利繼續錄得虧損２３﹒７６億人民幣，若考慮到第

三季汽車銷售量僅是２９５７０輛，即是每賣出一輛汽車便虧損８０３５１元人民幣，管理層更

聲明了預期第四季度的銷售汽車表現可能低至２１０００架，假若虧損金額不擴大，即是單車虧

損會擴大至１１﹒３萬元人民幣。這個虧損金額比起蔚來在第二季的單車虧損１０﹒９萬元人民

幣更多。

由於明年開始中國政府對新能源汽車的補貼會取消，估計新能源汽車的經營環境更加惡劣，

故此現時電動車的上升便成為一個良好的機會吼高沽售，因為中國汽車購置稅在明年也有好大機

會被取消，故令購買汽車訂單趕及在１２月中之前完成，可想而知明年１月及２月份的汽車銷情

肯定會受到季節性的打擊，既然如此，投資者應該掌握現時氣氛熾熱的機會提早沽貨，以等待明

年１月、２月份的淡季才重新吼低吸納為佳。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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