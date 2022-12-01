《法證攻防－林恩》新能源車補貼退出在即，車企推出限時保價

《法證攻防》內地將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期延長至２０２２年底，計劃

１２月３１日終止之後上牌的車輛不再給予購置補貼。小鵬汽車推出限時保價措施，在２０２２

年１２月３１日前完成定金支付的訂單，上牌時間導致的補貼差額由小鵬汽車承擔，消費者可享

受２０２２年國家新能源補貼。小鵬（０９８６８）周三（３０日）飆１６％，收報３３﹒６５

元。有報道指，吉利集團旗下新能源品牌極氪有車型亦推出保價措施，對２０２２年底下單但未

能在年內提車的客戶進行補貼。極氪執行長曾表示計劃讓電動車「極氪００１」明年進軍歐洲市

場。吉利（００１７５）周三升近１１％，是表現第二好藍籌股。

中國１１月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８％，連續兩個月低於臨界點，中國１１

月非製造業商務活動指數為４６﹒７％，比上月下降２個百分點。恒指１１月累計升３９１０點

，累計升幅超過２５％，１１月最後交易日收市報１８５９７﹒２３點。恒指成分股中，升幅頭

三位分別為碧桂園（０２００７），碧桂園服務（０６０９８）和龍湖集團（００９６０），

１１月分別升約２００％、１８０％和１４０％。恒指７３隻成分股在１１月均錄得升幅。《法

國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



