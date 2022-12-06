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06/12/2022 11:24

《駐京專電》習近平：江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》江澤民追悼大會在北京人民大會堂隆重舉行
，上午１０時，全國人民默哀３分鐘，國家主席習近平致悼詞表示，「我們愛戴江澤民同志，懷
念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實
現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。」他表示，江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順
利回歸。
　　習近平發表悼詞時回顧江澤民生平，提到１９８９年春夏之交發生嚴重政治風波，時任上海
市委書記江澤民堅決擁護和執行中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民
根本利益的正確決策，有力維護上海穩定。１９８９年６月，江澤民當選為中共中央總書記，同
年１１月擔任中央軍委會主席，形成以江澤民和核心的第三代中央領導集體。
　　悼詞稱，江澤民擔任黨和軍隊主要領導職務之際，國家正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時
刻，可謂臨危受命。他引述江澤民曾堅定表明為了黨和人民的事業，一定鞠躬盡瘁、死而後已。
　　悼詞又稱，從領導崗位上退下來以後，江澤民堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社
會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。
　　悼詞最後總結，江澤民同志的英名、業績、思想、風範將永載史冊，世世代代銘刻在人民心
中。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設
社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

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