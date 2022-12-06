《容我世說－張翠容》戰場上的和平聖誕？

《容我世說》踏入１２月，俄烏戰爭將迎來第一個聖誕節。基督教世界一般會借此節日歌頌

和平，但同是信奉東正教的俄羅斯和烏克蘭，他們在戰場上會否也可以突然停火，互相示好，普

天同慶，仿效大戰時英德兩軍，有個「聖誕節休戰」（Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｔｒｕｃｅ），從

仇恨解放出來，敵人原來亦是兄弟，好讓雙方尋回人性美好的一面？



事實上，對於這場持續了十個月並影響著全球的戰爭，最近愈來愈多聯合國成員國呼籲俄烏

兩國盡快舉行和談，至少展示和談路線圖，而歐盟和美國也似乎釋出和談的意願。德國總理肖爾

茨較早前與普京在電話中長談了一小時，美國的拜登亦表示可和普京坐下來談，後者同樣指出和

平大門是打開的。



正當國際社會以為和談在望之際，美俄雙方又為和談分別設罝了「普京從烏克蘭撤軍」和「

承認俄國在烏克蘭奪取的領土」的先決條件，烏克蘭總統澤連斯基更是鬥志仍濃。如是者，各方

就和談再次原地踏步，痛苦日子看不見盡頭。



原來大家只是擺個姿態，根本沒有為和平談判創造有利的條件。看看上月底在羅馬尼亞舉行

的北約部長級會議，便可窺見一二。他們堅持所謂的「門戶開放政策」，並延長了２００８年對

烏克蘭和格魯吉亞的邀請。這說明了甚麼呢？



北約領導人沒有從２００８年至２０２２年不妥協的後果中汲取任何教訓，他們不願明白歐

洲的安全架構，乃必須建基於不威脅俄羅斯的國家安全利益為前題。會議聲明反映了北約對共存

和降級不感興趣，而是堅持其擴張思維。前聯合國國際秩序獨立顧問兼日內瓦外交學院法律教授

Ａｌｆｒｅｄｄｅ Ｚａｙａｓ認為，北約在羅馬尼亞會議上的強硬姿態，。顯示他們是對戰爭

的進一步挑釁，有悖於《聯合國憲章》精神。



普京也不甘示弱，近日展開新一輪的空襲，沒有意思停止入侵行為，還宣布出訪其所佔領的

土地，這對和談前景都是不利的。可是，這樣的刀來劍往，只會令戰場上的死亡人數不斷上升。

據報道，雙方已犧牲了過萬的子兄弟，上千萬烏克蘭人流離失所，基礎設施損毁惨重，今個聖誕

肯定不快樂，也不會帶來和平的希望。



在俄烏戰爭上，儘管聯合國秘書長不斷呼籲和談卻不果，凸顯出聯合國的無能。這不僅是安

理會和聯大的錯，還有主流媒體不斷散播虛假信息、火上加油的錯，同時更是全球戰爭發動者、

挑撥者和牟利者的錯。



１９６３年６月１０日美國總統約翰．甘廼廸就古巴導彈危機過後，曾發表了一篇仍適用於

今天局勢的和平演講：



「有人說，談論世界和平、國際法或全球裁軍是沒有用的－－而且在蘇聯領導人採取更開明

的態度之前，這些都是無用的。我希望他們這樣做，而我相信我們可以幫助他們做到這一點。但

我也相信，我們必須重新審視我們自己的態度－－作為個人和國家－－因為我們的態度與他們的

一樣重要。。。每一位厭惡戰爭並希望帶來和平的有思想公民，都應該從往內望開始－－首先審

視自己可以為和平作出的貢獻……」



但願俄烏戰場上至少會出現一個和平的聖誕，有個從新審視自己的機會。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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