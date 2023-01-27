《雷鳴天下－雷鼎鳴》美國大規模槍殺案，會否殺到香港？

《雷鳴天下》農曆新年本是吉祥和諧的日子，但美國的華人圈子中卻出現了兩宗恐怖的大規

模槍殺案，在加州洛杉磯附近亞裔中產聚居的蒙特雷帕克市（Ｍｏｎｔｅｒｅｙ Ｐａｒｋ）

１１死９傷，離三藩市約２０多公里的海邊小鎮半月灣（Ｈａｌｆ Ｍｏｏｎ Ｂａｙ）７死１

傷。此等槍殺案固然是美國社會揮之不去的痼疾，香港可從中得到甚麼啟示，能否避免跌入相同

的死亡陷阱？要知道，有了２０１９年香港黑暴的演示，假如當時的暴徒有槍在手，誰敢說不會

有無辜的路人甲成為槍下亡魂？



蒙特雷帕克市的槍殺案比較戲劇化，槍手的行兇動機未完全清楚，傳說是有人搞ｐａｒｔｙ

沒有邀請他，所以他先到「舞星」舞廳（Ｓｔａｒ Ｂａｌｌｒｏｏｍ Ｄａｎｃｅ

Ｓｔｕｄｉｏ）殺人，接著又帶槍到鄰市阿罕布拉（Ａｌｈａｍｂｒａ）「來來」舞廳（Ｌａｉ

Ｌａｉ Ｂａｌｌｒｏｏｍ ａｎｄ Ｓｔｕｄｉｏ）找人，但槍支被搶走。電視說他是中國

移民，此說可疑，他的名字是Ｈｕｕ Ｃａｎ Ｔｒａｎ，分明是一越南名字，更可能是越南移

民到美國的華裔人士。



我有一中學同學，是擁有３０００支槍的槍械專家，曾在越戰中當過美軍的狙擊手，是真正

的槍械專家，他一看到槍手持槍的影像後，立時認出那是一把Ｃｏｂｒａｙ ＭＩＩ的半自動衝

鋒槍，並猜測這位姓氏被譯作陳的槍手，很可能打過越戰，因為這型號的槍很難使用，必須經過

高度訓練才駕馭得了；我上網一查，果然發現這不是好槍，它一個子彈匣有３２發子彈，但發射

速度極快，兩秒鐘內所有子彈便會射光，若沒有加上槍托（電視中見到沒有槍托），槍管震動，

很難射得準。



此型號的槍在加州是違法的，但從此槍我們可以推斷出，槍手根本不打算只射殺得罪他的人

，而是準備了一支方便胡亂掃射的槍，目標是整個參加新年舞會的人群！這是甚麼心態？



半月灣的大規模槍殺案簡單一些，槍手似乎不滿僱主給他的待遇，用手槍射殺了７人。我每

次到三藩市，多會到訪半月灣，那裏不但有陽光海灘，且有一間周打蜆湯全美聞名的海鮮餐廳，

餐廳在海邊，很有《秋天的童話》周潤發飾演船頭尺所開餐館的感覺。死了這麼多人，徒自使這

風景區蒙上陰影。



＊３年日均兩宗 極少華裔槍手＊



香港的傳媒只選這兩宗大規模槍殺案報道，其實有點誤導。美國的大規模槍殺案是家常便飯

，在２０２０至２０２２年這３年內，這種槍殺案共有１９４７次，平均每天兩次！本文執筆之

時，１月未完結，也已有４０宗，槍手極少是華裔。



美國的大規模槍殺案如此氾濫，是何緣故？２０１８年１０月科學學術刊物《ＰＬＯＳ

ＯＮＥ》有論文發表，用了些定量方法研究這問題，其主要結論有幾點。第一，社交媒體與這些

槍殺案有相關關係，這不奇怪，互聯網社交媒體中不同人等的言論涇渭分明，仇恨言論充斥，有

些人被鼓動起來鋌而走險十分可能；第二，很多槍手在學校或工作地方受過欺凌，胡亂殺人是為

了報仇洩憤，禍及無辜對他們不是問題；第三，犯案者絕大部分並無患上精神病，其實精神病患

者更可能是受害者，不是殺人者；第四，槍手常受「相對剝奪」（ｒｅｌａｔｉｖｅ

ｄｅｐｒｉｖａｔｉｏｎ）所困擾，即他們的成就與其自我評價及預期頗有差別，常有龍游淺水

遭蝦戲之歎；第五，槍手幾乎清一色是男性；第六，不少槍手陶醉於辦下大案後所得到的公眾注

目，名留千古還是遺臭萬年並無太大分別。



上述總結當然是漏掉一項很重要的因素，便是美國人可以合法擁有槍支。不少美國人及政客

視此為極其重要的自由，當然也有人認為，這種自由是一種國民自殺，但美國總是立不了法禁止

擁有槍支，在可見的將來情況也不會改變。



＊社會怨氣增 合法擁槍變國民自殺＊



社會中有怨氣的人總會不少，近３０年來，美國中產及普通勞工實質工資基本上原地踏步，

但少數人收入卻猛增，這顯然等於在社會中製造定時炸彈；在此背景下，槍械卻唾手可得，連小

孩子在校不滿老師或同學，也可持槍回校掃射，這怎生了得？大部分槍手並非從非法途徑取得武

器，從１９６６至２０１９年所發生的大規模槍擊案中，７７％的槍都是有牌合法取得的；據朋

友所述，美軍在阿富汗等地撤退後，很多留在當地的軍火，都已經非法途徑流到美國的犯罪分子

手上（香港可要注意點了），將來會否因增加了這些非法武器而更多兇殺案，使人擔憂。



反對槍械管制的人有一理據，自己有槍才能在槍手出現時拔槍自衞。據朋友所說，他和他有

槍的朋友外出時，都會帶槍在身隨時自衞，這個說法有一定的道理；但實際上，大規模槍殺案很

少因有自衞者而被制止。槍乃兇器，還是留給警方安全一些。



我看不到美國短期內有可能回收所有槍支，她的問題是無解的；香港情況好很多，但特區政

府必須要全力禁絕私人擁有槍械，以防變成美國。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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