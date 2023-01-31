《ＥＴＦ透視－張子銘》活用利是錢理財，高息率ＥＴＦ助抗通脹

《ＥＴＦ透視》一元復始，萬象更新，喜迎農曆新年，無論大朋友小朋友相信都收到不少利

是，面對著這筆「新年財」，不少家長都會幫小朋友儲起，但單是儲起，日後又可能會面對貶值

問題，因此一些家長會選擇把這筆錢拿去投資，教導小朋友養成投資理財的好習慣。不過，市面

上的投資產品那麼多，大家應如何選擇？



＊ＥＴＦ穩定投資＊



面對目前加息環境，不少投資者均會視抗波動及對抗通脹為首要目標，而市面上有不少高股

息的ＥＴＦ，正正能符合投資者的需要。由於ＥＴＦ是投資一籃子股票，有一定分散風險作用，

而且某些高股息ＥＴＦ目標為每季或每半年派息，以求在在股價回報以外，亦有股息回報。另外

，一些指數型ＥＴＦ，指數本身亦會作定期調整和避免單一行業所帶來的風險。

說到高股息ＥＴＦ，「食息一族」如果想將資金投放於此類型ＥＴＦ，可留意市面上有隻恒

生高股息率ＥＴＦ，指數所追蹤的恒生高股息率指數由恒生指數的大型公司股以及中型公司股組

成，按淨股息收益率配置，並要求其成分股至少擁有連續三個財政年度支付現金股息的記錄，而

一年間最波動的２５％證券將在重新配置中被排除，使得指數成份股確保有穩定的現金流以及減

低指數波動性，降低投資者長期投資的風險。

適逢今年中國與世界通關，無論是與外界的生意往來還是國內的消費均會增加，使不少內地

的企業受惠，而恒生高股息ＥＴＦ的持股，有不少都是內地企業，投資者現時買入將能捉緊內地

經濟復甦的機遇，捕捉潛在收益，是一個利用利是錢不錯的選擇。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或

投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適

合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

略如有更改，恕不另行通知。



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