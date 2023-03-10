【兩會焦點】冼漢迪冀香港積極融入國家大局，建設成國際創科中心

《經濟通通訊社１０日專訊》第十四屆全國人大一次會議今日上午在人民大會堂舉行第三次

全體會議，以２９５２票全票贊成，選出習近平為國家主席、中央軍事委員會主席。港區人大代

表，中手游（００３０２）聯合創始人及副董事長冼漢迪表示，習近平全票當選是眾望所歸。

冼漢迪表示，自十八大以來，習近平多次強調創新科技的重要，也大力推動創科發展，中國

全球創新指數排名從十年前的第三十四位提升到現在的第十二位，成績斐然。習主席亦一直表達

對香港的關愛與重視，尤其是對香港發展創新科技寄予厚望，不斷激勵香港創科融入國家發展大

格局，創造令人欣喜的佳績。習主席高瞻遠矚，鮮明地指出，促進香港同內地加強科技合作，支

持香港成為國際創新科技中心，發揮內地和香港各自的科技優勢，為香港和內地經濟發展、民生

改善作出貢獻，是在香港實行「一國兩制」的應有之義。

冼漢迪又表示，衷心期待在習主席與新一屆中央政府的帶領下，一國兩制行穩致遠，二十大

的精神全面貫徹落實，香港可以更好地發揮自身「背靠祖國，聯通世界」的優勢，積極融入國家

發展大局，匯聚全球創新資源，與粵港澳大灣區內地城市珠聯璧合，強化產學研創新協同，建設

成國際創科中心，全力建設全球科技創新高地，既為中國式現代化注入更多香港元素，更為中華

民族的偉大復興貢獻更多香港力量。（ｂｉ）

