【高息定存】中銀１個月短存享４﹒８厘，招商永隆一年４﹒３５厘

《經濟通通訊社１０日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾日前出席國會聽證會「放鷹」，市場關

注美聯儲加息會再度提速，本港銀行亦陸續上調港元存息，當中不乏４厘之選。

中銀香港（０２３８８）的全新客戶成功透過中銀香港手機銀行應用程式開戶，可享１個月

港元定存年利率４﹒８厘，存入金額限１萬元至１０萬元，額滿即止。以上限１０萬元計，１個

月可賺息４００元。

長息重返４厘，當中招商永隆最新１２個月和６個月定存息分別為４﹒３５厘和４﹒１厘，

起存額為１０萬元，適用於新客戶透過分行辦理。

東亞銀行（０００２３）最新１２個月定存息達４厘，而６個月和３個月的年利率分別為

３﹒８５厘和３﹒６厘，惟起存要求達２００萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶透過分行

辦理。

發鈔銀行方面，渣打為全新「優先理財」或「優先私人理財」客戶提供６個月年利率４厘的

定存息，起存額為５０萬元，上限２００萬元。

大眾銀行１２個月定存也有４厘高息，以起存額５０萬元計，１年賺息２萬元，並沒有新客

戶和新資金要求。（ａｃ）



表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱

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