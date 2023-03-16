《盤後部署》恒指難守萬九關，百度挫逾６％，走勢轉弱宜減倉！

《經濟通通訊社１６日專訊》矽谷銀行爆煲後，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行

指無法再向瑞信「泵水」，引來投資者對歐美銀行系統穩定性的擔憂，隔晚歐美股受壓，港股今

日同樣下跌。

恒指低開３４１點，報１９１９７。銀行股拖低大市表現，滙控（００００５）低開

３﹒２６％；渣打（０２８８８）更低開６﹒８９％；保險股友邦（０１２９９）低開

４﹒９７％，上日收市後公布業績的平保（０２３１８）亦低開４﹒１１％。部分科技股如百度

（０９８８８）及嗶哩嗶哩（０９６２６）跌幅擴大，石油股及資源股沽壓加劇，恒指曾跌逾

４００點至１９１０９。全日交投氣氛相當平淡，恒指跌勢維持至收市。

恒指收報１９２０３，跌３３５點或跌１﹒７２％，主板成交１１１３﹒５４億元。國企指

數報６４８２，跌７７點或跌１﹒１８％。恒生科技指數報３８１１，跌５４點或跌１﹒４１％

內地股市方面，上證綜合指數報３２２６，跌３６點或跌１﹒１２％，成交３９２９﹒１０

億元人民幣；深證成分指數報１１２３７，跌１７５點或跌１﹒５４％，成交２０６４﹒４９億

元人民幣。



＊牛證聚集於１８５００至１９０９９＊



歐美接連爆發銀行危機，受影響的範圍及程度亦愈來愈大，投資信心難以在短時間內恢復，

相信會繼續拖累港股表現。

恒指繼續「日升日跌」，暫且在１９１００水平撐得住。雖然北水近兩日淨流入額回升，但

滙控、渣打等銀行股頹勢未止，加上在１８５００至１９０９９區間尚有２３８９張牛證街貨，

恒指未來數天難望強勁反彈，短線維持下試１８２００至１８４００水平。



＊文心一言發布會無驚喜＊



百度（０９８８８）今日下午正式公布首款類近ＣｈａｔＧＰＴ的ＡＩ產品「文心一言」。

集團董事長兼首席執行官李彥宏在發布會上展示「文心一言」五個使用場景中的綜合能力，包括

文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解及多模態生成。他表示，內部測試「文心一言」

的過程中「還不能算完美」，惟見到市場有強勁需求。

「文心一言」發布會的消息未助百度股價緩和跌勢，全日跌跌６﹒３６％，報１２５﹒１元

，該股成交約２４３１萬股，涉資３０﹒６８億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２０﹒１

元。



＊百度失守１１６元離場＊



在日線圖上，百度過去數日成交偏弱，亦未能突破１０及２０天線，上升動力不強。今日更

一舉插穿２５０天線，伴隨著下跌中的１０及２０天線，未來數天料下試１００天線（目前為

１１７﹒４元）附近，該位亦是１月４日裂口上升的低位１１６﹒８元。

因應對「文心一言」的憧憬，市場在２月已開始炒作百度。如今發布會並無甚麼驚喜，意味

有關炒作接近尾聲，未來有待開發團隊的研發工作取得進展，以及推出後的使用率及用戶意見等

數據。此外，大市調整當中，作為科技股之一的百度難免受波及。由於百度的技術走勢未見轉勢

訊號，短線繼續回調下，持貨者現時應該減倉，失守１１６元則離場，並可候至１０４元重新部

署。（ｅｒ）

