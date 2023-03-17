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17/03/2023 08:11

【機構改革】組建中央港澳工作辦公室，不再保留國務院港澳辦

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，內容包括
組建「中央港澳工作辦公室」，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。
　　在港澳辦辦公室基礎上，組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳
事務辦公室牌子。承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國
家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職
責。
　
＊港澳辦：有利「一國兩制」行穩致遠＊
　
　　國務院港澳事務辦公室強調，這項改革充分體現國家主席習近平對港澳「一國兩制」實踐的
高度重視和深切關懷，充分體現黨中央堅持和完善「一國兩制」制度體系的堅強決心和意志，有
利於全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，有利於把「一國兩制」制度長期堅持下去，為
推動港澳「一國兩制」實踐行穩致遠提供堅強保證。
　
＊中聯辦：有利於落實中央全面管治權和特區高度自治權相統一＊
　
　　中聯辦強調，堅決擁護並將按照黨中央統一部署，不折不扣貫徹落實。中央這一改革，有利
於落實中央全面管治權和特區高度自治權相統一，更好維護國家主權、安全、發展利益和保持香
港長期繁榮穩定；有利於支持特區政府依法施政，落實「愛國者治港」原則，集中精力發展經濟
、改善民生。（ｊｔ）

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