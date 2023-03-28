《談國論企－黎偉成》中俄經貿金融穩步提升本幣結算

《談國論企》中國國家主席習近平２０２３年３月２１日與俄羅斯總統普京簽署的兩個《聯

合聲明》，其中一個聲明談及經濟合作重點方向發展規劃，惹人注目的是（１）兩國貿易額要在

２０３０年顯著提升，和（２）雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中，適應市場需求者，可

「穩步提升本幣結算比重」。此為各國強化雙邊、多邊經貿關係的其中重點典範，亦可視作為積

極去美元化，對美國霸權、單邊和獨裁等惡思劣行的一個日益嚴重的懲罰。



＊經貿本幣結算增重使去美元化有更大效益＊



兩國元首簽署了兩份聯合聲明，涉及政治經濟等全面範疇的，有（１）《中華人民共和國和

俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作伙伴關系的聯合聲明》；專注於兩國經貿投資的（２）

《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於２０３０年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯

合聲明

》，力表要「堅定奉行相互尊重和平等互利原則」，和「實現兩國長期自主發展」，以推動中俄

經濟和貿易快速發展勢頭、致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升，乃你中有我、我中有你

的高度互動，而又保留高度自主的合作關係，更為不結盟、不對抗和不針對第三國的性質的一個

很好的說明。

從《聯合聲明》要開展雙邊經濟合作的八個重點方向，令人最感興趣的為（一）第三條的「

提升金融合作水平」中所提及的「提升本幣結算比重」。中俄兩國實際已在雙邊貿易等方面，採

取本幣結算的做法，積累了相當經驗，其中目的當然是要減低經貿聯繫可能出現的重大風險壓力

，最新的因由顯然是要盡量減低美國近年不斷加大美元武器化所帶來的衝擊。尤其是由美國單方

推手「北約」東移弄出來的烏克蘭危機，居然惡毒地對俄羅斯進一步制裁到連受限的貨幣結算系

統也停止運用，使俄國對外經貿能力大打折扣，是為俄羅斯得強化以本幣結算方式進行外貿，包

括原油等出口。

以本幣結算的金融合作，所涉及的不僅雙邊貿易，還有投資、貸款和其他經貿往來等範疇，

乃逐步有序和有效益而為之，遂得穩步提升比重。此策對勁。

必須指出，美國對世界各國採取的單邊霸權主義惡行，因（Ｉ）不僅坐擁約１０個航空母艦

戰鬥群的強大軍事力量，可以到世界各地海域附近的「公海」，特別是在中國台灣海峽、中國南

海等地，指指點點、呼呼喝喝和製造事端，是為軍事霸權；同樣重大麻煩是（ＩＩ）美國有強大

的經濟，而美元更是環球外匯交易佔比９０％以上，國際貿易有４４％以美元交收，亦為美帝於

世界經貿金融上的霸權。有許許多多國家要盡量擺脫美帝的魔爪，最可以做到的是「去美元化」

。

由是中俄經貿合作，在金融上的「去美元化」，絕對不可稍一忽視，因兩國的貿易於

２０２２年所達的１９０２億美元同比增長２９﹒３％，為４年前的２０１８年的１０００億元

翻一番。《聯合聲明》強調要致力於２０３０年前將兩國貿易額顯著提升，連同投資、貸款及其

他經貿往來等，我相信到時兩國的本幣結算比重肯定會同時提升，「去美元化」更甚。



＊大力發展互聯互通物流體系有長遠政經貢獻＊



同樣重要的一點，為（二）第二條的「大力發展互聯互通物流體系」，即運輸，特別是高層

面甚至是智慧型的運輸，對任何國家的經貿、投資等發展，有十分重要的支持和效益，而中俄兩

國有由中國之亞洲的幾乎最東，到俄羅斯西至歐，要強化物流體系由東至西而由西至東的互聯互

通，當然是「一帶一路」，所發揮的作用是超級巨大的。

要大力發展互聯互通物流體系，有多個方面的措施支持，《聯合聲明》表（１）保障兩國貨

物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運等交通方式雙向便捷往來。（２）本著互利精神釋

放兩國過境運輸潛能，優先解決瓶頸，分步驟分階段完善中俄邊境基礎設施特別是重點口岸建設

，提升通關和查驗效率。

我直指，中俄之兩個《聯合聲明》，很有針對性，對兩國甚至世界各國都有十分重大的意義

和貢獻，對一代帝國霸王，會是風聲鶴唳哀歌。但美國為死硬派「白人侵略者」霸權，更以為美

國在大洋彼岸之有高度隔離「防火區」，千萬不要忽視的是歷史上的「霸王」，每多受到國內的

反帝革命推翻！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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