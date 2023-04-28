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28/04/2023 17:27

【聚焦人幣】外匯局：３月中國外匯市場總成交３﹒６６萬億美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局２８日發布統計數據，今年３月，中國外匯市
場（不含外幣對市場．下同）總計成交２５﹒２２萬億元（人民幣．下同）（等值３﹒６６萬億
美元）。今年１－３月，中國外匯市場累計成交６０﹒１５萬億元（等值８﹒７８萬億美元）。
　　３月，中國外匯市場其中銀行對客戶市場成交３﹒１８萬億元（等值０﹒４６萬億美元），
銀行間市場成交２２﹒０４萬億元（等值３﹒１９萬億美元）；即期市場累計成交９﹒０５萬億
元（等值１﹒３１萬億美元），衍生品市場累計成交１６﹒１７萬億元（等值２﹒３４萬億美元
）。
　
＊國際收支貨物和服務貿易進出口增２％＊
　
　　３月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模３９３５３億元，同比增長２％。其中貨物
貿易出口１８５３４億元，進口１５０９３億元，順差３４４１億元；服務貿易出口２２６４億
元，進口３４６１億元，逆差１１９７億元。服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模
１５３５億元，旅行服務進出口規模１２８２億元，其他商業服務進出口規模９６５億元，電信
、計算機和信息服務進出口規模６６４億元。
　　按美元計值，３月中國國際收支貨物和服務貿易出口３０１５億美元，進口２６９０億美元
，順差３２５億美元。（ｓｌ）

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