【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４億元，買神華沽中芯

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開４４點，報２０２５２點。最高無升跌報
２０２９７點，最低跌４７９點報１９８１７點。恒指收報１９８６７點，跌４２９點或
２﹒１２％。
北水全日淨流入９﹒４億元，減少４８﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國神華
（０１０８８）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的
依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１２２１﹒４億元增加１３﹒１％。其中港股通成交３９１﹒８億元，佔總成交
３２﹒１％。
＊韓在華晶片廠料獲延長出口豁免限制＊
南韓官員此前與美國就晶片出口限制問題進行會談，南韓產業通商資源部長官李昌洋今日對
內媒表示，美國的立場是在允許韓國公司在中國維持基本的業務活動，預計美國將延長把韓國晶
片製造商在中國工廠的豁免，延長時限將會是「相當長一段時間」。
英媒此前報道，美國將進一步給韓國內存晶片生產商在中國的工廠至少一年豁免。
中國神華升１﹒９８％報２８﹒３５元，北水淨買入５億元；中國石油股份升０﹒１８％報
５﹒４９元，北水淨買入５億元；中國海洋石油跌０﹒９２％報１２﹒９４元，北水淨買入４億
元。
中芯國際跌７﹒４％報１９﹒２６元，北水淨賣出５﹒２億元；建設銀行跌１﹒０７％報
５﹒５７元，北水淨賣出４﹒３億元；工商銀行跌１﹒２８％報４﹒６１元，北水淨賣出２﹒６
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國神華 （０１０８８） ４﹒９９
中國石油股份 （００８５７） ４﹒９８
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９６
中國銀河 （０６８８１） ２﹒２８
中金公司 （０３９０８） １﹒２３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中芯國際 （００９８１） －５﹒２５
建設銀行 （００９３９） －４﹒３１
工商銀行 （０１３９８） －２﹒５７
農業銀行 （０１２８８） －２﹒５６
美團 （０３６９０） －１﹒９６
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