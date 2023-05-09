  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/05/2023 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４億元，買神華沽中芯

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開４４點，報２０２５２點。最高無升跌報
２０２９７點，最低跌４７９點報１９８１７點。恒指收報１９８６７點，跌４２９點或
２﹒１２％。
　　北水全日淨流入９﹒４億元，減少４８﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國神華
（０１０８８）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的
依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１２２１﹒４億元增加１３﹒１％。其中港股通成交３９１﹒８億元，佔總成交
３２﹒１％。
　
＊韓在華晶片廠料獲延長出口豁免限制＊
　
　　南韓官員此前與美國就晶片出口限制問題進行會談，南韓產業通商資源部長官李昌洋今日對
內媒表示，美國的立場是在允許韓國公司在中國維持基本的業務活動，預計美國將延長把韓國晶
片製造商在中國工廠的豁免，延長時限將會是「相當長一段時間」。
　　英媒此前報道，美國將進一步給韓國內存晶片生產商在中國的工廠至少一年豁免。
　　中國神華升１﹒９８％報２８﹒３５元，北水淨買入５億元；中國石油股份升０﹒１８％報
５﹒４９元，北水淨買入５億元；中國海洋石油跌０﹒９２％報１２﹒９４元，北水淨買入４億
元。
　　中芯國際跌７﹒４％報１９﹒２６元，北水淨賣出５﹒２億元；建設銀行跌１﹒０７％報
５﹒５７元，北水淨賣出４﹒３億元；工商銀行跌１﹒２８％報４﹒６１元，北水淨賣出２﹒６
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　４﹒９９
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　４﹒９８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒９６
　　中國銀河　　　（０６８８１）　　　　　　２﹒２８
　　中金公司　　　（０３９０８）　　　　　　１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－５﹒２５
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－４﹒３１
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒５７
　　農業銀行　（０１２８８）　　　　　－２﹒５６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/05/2023
《神州經脈》進出口數據顯隱憂　滬指突跳水　中加互相驅逐外交官
人氣文章財經熱話09/05/2023
商湯不獲納入MSCI中國指數　連日下挫創逾4個月低可博反彈？　
人氣文章國際動態09/05/2023
外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國
人氣文章香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金