《日入而息》京東健康攜程等四股染藍，本港首季經濟增２﹒７％

《今天重點》
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華電、紫金、京東健康及攜程染藍，成份股增至８０隻；國企指數納入中國神華，剔除碧桂園
本港首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變；港府預測今年經濟增長３﹒５－５﹒
５％，旅遊業和本地需求成動力
長和（００００１）與ＥＱＴ在意大利成立流動網絡公司
傳富衛保險因市況欠佳擬再推遲香港ＩＰＯ
李家超回應尊子漫畫停刊：必須反對失實偏頗誤導訊息；李家超訪重慶簽３份合作備忘錄，在１
１領域合作發展
習近平考察石家莊電科研究院，了解生物醫藥產業發展；習近平考察河北滄州旱鹼地麥田、黃驊
港煤炭港區等
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《即日市況》
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恒指全日低收１１６點報１９６２７，宏橋收跌７％，京東飆升７％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌１％失三千三，周挫２％逾２個月最大跌幅
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《美元匯價》
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英鎊暫時在２０天線的１﹒２５有支持
歐元最新報１﹒０９０９╱１３，日圓最新報１３４﹒７１╱７２
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《公司業績》
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聯眾國際（０６８９９）首季淨虧損收窄至１８９﹒３７萬美元
陽光油砂（０２０１２）首季盈轉虧蝕１１５７﹒３萬加元
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《公司資訊》
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中芯國際（００９８１）第二季攻新產品提高市佔率
中國優材（０１８８５）將於５月１６日退市
維達（０３３３１）控股股東擬減持，據報主席李朝旺或接貨
阿里（０９９８８）達摩院自動駕駛業務重大變動，人員被整合至菜鳥
創興銀行銅鑼灣分行周日特別安排為客開戶
中銀香港（０２３８８）推出「灣區．商贏」跨境金融服務系列方案
新濠博亞表示歐洲首個綜合度假村將於７月在塞浦路斯開業
嗶哩嗶哩（０９６２６）陳睿稱長遠來看，優質內容將獲更高流量
國壽（０２６２８）與華潤簽約，在風險保障、商業養老等戰略合作
恒地（０００１２）鰂魚涌ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ最快下月現樓推售
傳富衛保險因市況欠佳擬再推遲香港ＩＰＯ
國際商業結算（００１４７）附屬訂立或引入投資者意向書
恒生（００００１１）委任周雯雯為該行企業可持續發展總監
英達公路再生科技（０６８８８）受託人斥近４萬元購入２０萬股
富智康（０２０３８）ＢＦＩＨ已決定進一步推遲其建議分拆時程表
滙控（００００５）昨回購２５０萬股，涉資約１﹒４７億元；滙豐上調本港今年經濟增長預測
至５％，復甦步伐加快；滙豐證券因僱員工作溝通紀錄不合規被美國罰款１﹒１億元
平保（０２３１８）馬明哲稱考慮提高分紅，更重要是保持長期可持續發展
李嘉誠基金會減持，郵儲行（０１６５８）稱屬日常財務安排
永旺（００９８４）租用尖沙咀Ｔｈｅ ＯＮＥ兩層地庫，租金約２４２０萬元
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《國企紅籌》
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中遠海運港口（０１１９９）收購漢堡港ＣＴＴ碼頭獲德國政府批准
太保（０２６０１）首四月保費收入按年增３﹒８％
深圳控股（００６０４）今接納３年期１０億元貸款融資
中信証券（０６０３０）擬聘畢馬威為境外會計師事務所
中廣核能（０１８１１）招標出售南通美亞熱電，涉約４﹒２億元人民幣
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《神州民企》
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大唐集團（０２１１７）年４月份合約銷售金額約為１３﹒８億元人民幣
花樣年（０１７７７）擬債轉股，據報第二大股東ＴＣＬ實業反對條款
四環醫藥（００４６０）根據股份獎勵計劃購買３００萬股份
富力（０２７７７）４月總銷售收入按年跌６１﹒１％
億達中國（０３６３９）上月權益合約銷售跌４９％，首４個月跌９％
鳳凰衛視（０２００８）委任李奇為集團運營總裁
好孩子國際（０１０８６）首季收入跌１７﹒５％至１８﹒４２億元
合景泰富（０１８１３）４月預售額按年跌２５﹒８％至３２億元人民幣
中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買３０萬股
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《中國要聞》
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習近平考察石家莊電科研究院，了解生物醫藥產業發展；習近平考察河北滄州旱鹼地麥田、黃驊
港煤炭港區等
對長踩油門提醒不足，特斯拉召回百萬輛進口及國產車
北京４月ＣＰＩ漲幅降至０﹒３％，ＰＰＩ降１﹒４％
上汽通用汽車副總經理莊菁雄接任總經理一職
ＯＰＰＯ旗下哲庫關停，全球經濟、手機市場存不確定
中國保險業協會表示去年涉重大自然災害賠付約６３５億
上海金融監管局表示去年上海金融市場成交額增逾１６％
北京掛牌海淀及朝陽區３宗宅地，總起價１１６億元
央企股票指數年內平均上漲近１４％
中國首個商業航天發射場１號工位封頂，料明年首飛
中信證券表示料ＣＰＩ、ＰＰＩ次季見底，全年通脹走低
交通部表示發揮重大項目牽引作用，擴大交通有效投資
工信部趙志國稱歡迎諾基亞參與中國５Ｇ網絡建設
光大銀行表示４月信貸社融偏弱，短期內政策利率仍不動
４月信貸數據遠低於預期，二季度政策利率下調在即
中央巡視工作小組表示推進新時代巡視工作高質量發展
雄安新區上半年重點項目投資超６８０億元
國資委表示推動央企加大人工智能等戰略性新興產業布局
人行２０億逆回購利率持平，全周收水２６０億；徵信中心不對外提供逾期記錄、徵信修復等服
務
秦剛同挪威工商界代表座談：中挪更加需深化互利合作
京滬等多個城市４月二手樓成交挫，專家指入市動能弱
中國歐亞事務代表李輝大使下周一訪歐，啟動調停進程
免去郭梓文兄弟正副董事長職務，奧園表示非關上市公司
中國煙草機械集團原副總經理宋春華受查
重慶原副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法被調查
三亞鼓勵買新能源換電車，每輛最高補貼１萬人幣
廣東擬將地方債發行利率區間下限下調５基點
ＩＤＣ表示今年中國ＡＩ市場規模料超過１４７億美元
中證監表示指導完善ＲＥＩＴｓ審核要點及信息披露要求
國投集團遭冒名非法開展活動，稱因員工通訊錄被竊
福特中國裁員逾千人，公司強調將堅定在華業務
五八汽車因合同糾紛起訴威馬汽車
中國聯通集團政企客戶服務體系部門總監呂文勝被查
悅達起亞逾百員工被放假一年，稱順應電動化時代
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒０８％，台積電、聯發科看淡行業景氣
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《國際要聞》
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世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件
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《外圍經濟》
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ＩＭＦ表示若美國出現債務違約，將帶來非常嚴重影響
Ｍｅｔａ推出ＡＩ工具，可建立廣告和預測效果
加拿大Ｅｍｅｒｇｅ投資公司被監管機構關閉
新西蘭移民增加，或緩解工人短缺問題
溫度持續上升，加拿大油砂面臨野火威脅
澳儲行曾考慮利率峰值達４﹒８厘，收緊政策存在
瑞信八名高級職員將加入西班牙桑坦德銀行
秘魯通脹降溫，連續四個月保持關鍵利率不變
美國西太平洋合眾銀行上周存款減９﹒５％
美財長耶倫將會見各大行行政總裁，討論債務上限問題
美金礦公司紐蒙特續與澳洲紐克雷斯特商討收購事宜
英倫銀行料生活成本危機會隨著實際收入增加而消退
部分航空公司改造頭等艙，冀增加收入
食品價格飆，英國國會議員有意調查超市的影響力
馬斯克稱為推特物色到女ＣＥＯ，特斯拉股價應聲上漲
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《大國博弈》
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王毅會晤沙利文兩天，白宮表示對話坦誠實質及具建設性
外交部表示中國是否屬於發展中國家不由美國說了算
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《神州金融》
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４月以來內地１７家銀行下調存款利率
傳大降薪引發罷工，浦發行未正面回應，僅稱獨立事件
桂林銀行表示通知存款、協定存款利率周一下降５５基點
監管部門要求下調通知存款、協定存款的利率加點上限
銀行間隔夜回購成交量昨飆至７﹒２９萬億創新高
雲南大批儲戶銀行卡遭凍結，建行表示加強帳戶安全管控
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《其他消息》
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發展局澄清粉嶺高球場建屋需待城規會審視
高爾夫球總會反對港府收回粉嶺高球場部分用地建屋
深股通額度全日用１７億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用１４﹒５億元，外資淨流
入１３億元
李家超回應尊子漫畫停刊：必須反對失實偏頗誤導訊息；李家超訪重慶簽３份合作備忘錄，在１
１領域合作發展
梁振英批尊子漫畫不基於事實，從未批評英美
醫管局表示過期新冠口服藥仍然有效，強調本港供應充足；下周率團到訪內地，了解器官捐贈與
分配共享等
曾國衞稱區議會不一定由選舉產生，說成民主進程一部分屬偷換概念
戴尚誠稱首批簡約公屋營運開支約２５億，元朗項目料明年首季招標
傳有基金總部遷星致拆息抽高，金管局表示日常監察未發現有異常活動
港府擬立法落實預設醫療指示，病人可預先自決停止維生治療
盧寵茂稱新冠疫苗需求減少，無意將新註冊疫苗納入資助計劃
研究指港人疫後消費習慣改變，料服裝等主流消費反彈
高力料未來數季公屋供應不足，平均輪候時間或反彈
中原ＣＣＬ連跌３周後反彈０﹒５％，短期反覆回軟
地監局更新代理反洗錢及反恐怖分子資金籌集指引
政府公開招標堅尼地城住宅地，６月３０日截標
首季住宅售價反彈５％，市民置業負擔指數升至７３％
４月外匯基金境外資產減少２５４億元
首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變
港府預測今年經濟增長３﹒５－５﹒５％，旅遊業和本地需求成動力
漁護署員工遭野蜂螫傷後不治，謝展寰向死者家人致深切慰問；漁護署署長對農林助理員離世深
表哀痛，死者４年前退休後繼續受聘
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