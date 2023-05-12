  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2023 19:40

《日入而息》京東健康攜程等四股染藍，本港首季經濟增２﹒７％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
華電、紫金、京東健康及攜程染藍，成份股增至８０隻；國企指數納入中國神華，剔除碧桂園　
本港首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變；港府預測今年經濟增長３﹒５－５﹒
５％，旅遊業和本地需求成動力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長和（００００１）與ＥＱＴ在意大利成立流動網絡公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳富衛保險因市況欠佳擬再推遲香港ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超回應尊子漫畫停刊：必須反對失實偏頗誤導訊息；李家超訪重慶簽３份合作備忘錄，在１
１領域合作發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平考察石家莊電科研究院，了解生物醫藥產業發展；習近平考察河北滄州旱鹼地麥田、黃驊
港煤炭港區等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收１１６點報１９６２７，宏橋收跌７％，京東飆升７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌１％失三千三，周挫２％逾２個月最大跌幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英鎊暫時在２０天線的１﹒２５有支持　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０９０９╱１３，日圓最新報１３４﹒７１╱７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯眾國際（０６８９９）首季淨虧損收窄至１８９﹒３７萬美元
　　陽光油砂（０２０１２）首季盈轉虧蝕１１５７﹒３萬加元　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中芯國際（００９８１）第二季攻新產品提高市佔率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國優材（０１８８５）將於５月１６日退市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維達（０３３３１）控股股東擬減持，據報主席李朝旺或接貨　　　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）達摩院自動駕駛業務重大變動，人員被整合至菜鳥　　　　　　　　　　　
創興銀行銅鑼灣分行周日特別安排為客開戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）推出「灣區．商贏」跨境金融服務系列方案　　　　　　　　　　　　
新濠博亞表示歐洲首個綜合度假村將於７月在塞浦路斯開業　　　　　　　　　　　　　　　　
嗶哩嗶哩（０９６２６）陳睿稱長遠來看，優質內容將獲更高流量　　　　　　　　　　　　　
國壽（０２６２８）與華潤簽約，在風險保障、商業養老等戰略合作　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）鰂魚涌ＴＨＥ　ＨＯＬＢＯＲＮ最快下月現樓推售　　　　　　　　　　　
傳富衛保險因市況欠佳擬再推遲香港ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國際商業結算（００１４７）附屬訂立或引入投資者意向書　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（００００１１）委任周雯雯為該行企業可持續發展總監　　　　　　　　　　　　　　　
英達公路再生科技（０６８８８）受託人斥近４萬元購入２０萬股　　　　　　　　　　　　　
富智康（０２０３８）ＢＦＩＨ已決定進一步推遲其建議分拆時程表　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）昨回購２５０萬股，涉資約１﹒４７億元；滙豐上調本港今年經濟增長預測
至５％，復甦步伐加快；滙豐證券因僱員工作溝通紀錄不合規被美國罰款１﹒１億元　　　　　
平保（０２３１８）馬明哲稱考慮提高分紅，更重要是保持長期可持續發展　　　　　　　　　
李嘉誠基金會減持，郵儲行（０１６５８）稱屬日常財務安排　　　　　　　　　　　　　　　
永旺（００９８４）租用尖沙咀Ｔｈｅ　ＯＮＥ兩層地庫，租金約２４２０萬元　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海運港口（０１１９９）收購漢堡港ＣＴＴ碼頭獲德國政府批准　　
　　太保（０２６０１）首四月保費收入按年增３﹒８％　　　　　　　　　
　　深圳控股（００６０４）今接納３年期１０億元貸款融資　　　　　　　
　　中信証券（０６０３０）擬聘畢馬威為境外會計師事務所　　　　　　　
　　中廣核能（０１８１１）招標出售南通美亞熱電，涉約４﹒２億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大唐集團（０２１１７）年４月份合約銷售金額約為１３﹒８億元人民幣
　　花樣年（０１７７７）擬債轉股，據報第二大股東ＴＣＬ實業反對條款　
　　四環醫藥（００４６０）根據股份獎勵計劃購買３００萬股份　　　　　
　　富力（０２７７７）４月總銷售收入按年跌６１﹒１％　　　　　　　　
　　億達中國（０３６３９）上月權益合約銷售跌４９％，首４個月跌９％　
　　鳳凰衛視（０２００８）委任李奇為集團運營總裁　　　　　　　　　　
　　好孩子國際（０１０８６）首季收入跌１７﹒５％至１８﹒４２億元　　
　　合景泰富（０１８１３）４月預售額按年跌２５﹒８％至３２億元人民幣
　　中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買３０萬股　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
習近平考察石家莊電科研究院，了解生物醫藥產業發展；習近平考察河北滄州旱鹼地麥田、黃驊
港煤炭港區等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
對長踩油門提醒不足，特斯拉召回百萬輛進口及國產車　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京４月ＣＰＩ漲幅降至０﹒３％，ＰＰＩ降１﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上汽通用汽車副總經理莊菁雄接任總經理一職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＯＰＰＯ旗下哲庫關停，全球經濟、手機市場存不確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國保險業協會表示去年涉重大自然災害賠付約６３５億　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海金融監管局表示去年上海金融市場成交額增逾１６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京掛牌海淀及朝陽區３宗宅地，總起價１１６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
央企股票指數年內平均上漲近１４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國首個商業航天發射場１號工位封頂，料明年首飛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中信證券表示料ＣＰＩ、ＰＰＩ次季見底，全年通脹走低　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通部表示發揮重大項目牽引作用，擴大交通有效投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部趙志國稱歡迎諾基亞參與中國５Ｇ網絡建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光大銀行表示４月信貸社融偏弱，短期內政策利率仍不動　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月信貸數據遠低於預期，二季度政策利率下調在即　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央巡視工作小組表示推進新時代巡視工作高質量發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雄安新區上半年重點項目投資超６８０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委表示推動央企加大人工智能等戰略性新興產業布局　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平，全周收水２６０億；徵信中心不對外提供逾期記錄、徵信修復等服
務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秦剛同挪威工商界代表座談：中挪更加需深化互利合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京滬等多個城市４月二手樓成交挫，專家指入市動能弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國歐亞事務代表李輝大使下周一訪歐，啟動調停進程　　　　　　　　　　　　　　　　　　
免去郭梓文兄弟正副董事長職務，奧園表示非關上市公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國煙草機械集團原副總經理宋春華受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重慶原副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法被調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三亞鼓勵買新能源換電車，每輛最高補貼１萬人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東擬將地方債發行利率區間下限下調５基點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＤＣ表示今年中國ＡＩ市場規模料超過１４７億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監表示指導完善ＲＥＩＴｓ審核要點及信息披露要求　　　　　　　　　　　　　　　　　
國投集團遭冒名非法開展活動，稱因員工通訊錄被竊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福特中國裁員逾千人，公司強調將堅定在華業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五八汽車因合同糾紛起訴威馬汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國聯通集團政企客戶服務體系部門總監呂文勝被查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
悅達起亞逾百員工被放假一年，稱順應電動化時代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌０﹒０８％，台積電、聯發科看淡行業景氣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＩＭＦ表示若美國出現債務違約，將帶來非常嚴重影響
　　Ｍｅｔａ推出ＡＩ工具，可建立廣告和預測效果　　　
　　加拿大Ｅｍｅｒｇｅ投資公司被監管機構關閉　　　　
　　新西蘭移民增加，或緩解工人短缺問題　　　　　　　
　　溫度持續上升，加拿大油砂面臨野火威脅　　　　　　
　　澳儲行曾考慮利率峰值達４﹒８厘，收緊政策存在　　
　　瑞信八名高級職員將加入西班牙桑坦德銀行　　　　　
　　秘魯通脹降溫，連續四個月保持關鍵利率不變　　　　
　　美國西太平洋合眾銀行上周存款減９﹒５％　　　　　
　　美財長耶倫將會見各大行行政總裁，討論債務上限問題
　　美金礦公司紐蒙特續與澳洲紐克雷斯特商討收購事宜　
　　英倫銀行料生活成本危機會隨著實際收入增加而消退　
　　部分航空公司改造頭等艙，冀增加收入　　　　　　　
　　食品價格飆，英國國會議員有意調查超市的影響力　　
　　馬斯克稱為推特物色到女ＣＥＯ，特斯拉股價應聲上漲
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　王毅會晤沙利文兩天，白宮表示對話坦誠實質及具建設性
　　外交部表示中國是否屬於發展中國家不由美國說了算　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《神州金融》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　４月以來內地１７家銀行下調存款利率　　　　　　　　
　　傳大降薪引發罷工，浦發行未正面回應，僅稱獨立事件　
　　桂林銀行表示通知存款、協定存款利率周一下降５５基點
　　監管部門要求下調通知存款、協定存款的利率加點上限　
　　銀行間隔夜回購成交量昨飆至７﹒２９萬億創新高　　　
　　雲南大批儲戶銀行卡遭凍結，建行表示加強帳戶安全管控
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
發展局澄清粉嶺高球場建屋需待城規會審視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高爾夫球總會反對港府收回粉嶺高球場部分用地建屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１７億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用１４﹒５億元，外資淨流
入１３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超回應尊子漫畫停刊：必須反對失實偏頗誤導訊息；李家超訪重慶簽３份合作備忘錄，在１
１領域合作發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁振英批尊子漫畫不基於事實，從未批評英美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局表示過期新冠口服藥仍然有效，強調本港供應充足；下周率團到訪內地，了解器官捐贈與
分配共享等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾國衞稱區議會不一定由選舉產生，說成民主進程一部分屬偷換概念　　　　　　　　　　　　
戴尚誠稱首批簡約公屋營運開支約２５億，元朗項目料明年首季招標　　　　　　　　　　　　
傳有基金總部遷星致拆息抽高，金管局表示日常監察未發現有異常活動　　　　　　　　　　　
港府擬立法落實預設醫療指示，病人可預先自決停止維生治療　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱新冠疫苗需求減少，無意將新註冊疫苗納入資助計劃　　　　　　　　　　　　　　　
研究指港人疫後消費習慣改變，料服裝等主流消費反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高力料未來數季公屋供應不足，平均輪候時間或反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ連跌３周後反彈０﹒５％，短期反覆回軟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地監局更新代理反洗錢及反恐怖分子資金籌集指引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府公開招標堅尼地城住宅地，６月３０日截標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季住宅售價反彈５％，市民置業負擔指數升至７３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月外匯基金境外資產減少２５４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府預測今年經濟增長３﹒５－５﹒５％，旅遊業和本地需求成動力　　　　　　　　　　　　
漁護署員工遭野蜂螫傷後不治，謝展寰向死者家人致深切慰問；漁護署署長對農林助理員離世深
表哀痛，死者４年前退休後繼續受聘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/05/2023
【恒指季檢】華電、紫金、京東健康及攜程染藍　成份股增至80隻
人氣文章財經熱話12/05/2023
《嚟緊炒D乜》百度現小圓底回升　中長線可望挑戰250銀
人氣文章中國故事12/05/2023
《神州經脈》滬綜指四連跌　人民幣承壓　中美尋求緩和緊張關係
人氣文章財經熱話12/05/2023
中芯首季少賺近半仍獲高盛升目標　華虹純利升卻遭大行唱淡　邊隻較值博？
人氣文章香港要聞12/05/2023
醫管局下周率團到訪內地，了解器官捐贈與分配共享等
人氣文章國際動態12/05/2023
馬斯克稱為推特物色到女CEO，特斯拉股價應聲上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金