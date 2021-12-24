《魚缸博客》百度有危就有機，裁員調任後股價會起飛？

《魚缸博客》近排百度（０９８８８）真係新聞一堆堆，百度雲被官方約去「吹水」，而股

價又不斷向下「潛水」，博客成日都覺得有危就有機，皆因科技股股價跌到殘，總之破底就溝肯

定無死。

最近公司又有人士調動，遊戲部門有指裁三百幾人走，然後直播業務都炒逾九成人，其他教

育業務都要裁員，甚至有員工指呢次裁員係自２０１８年以來從未見過嘅大規模裁員，而有傳百

度副總裁曹曉東都要從百度調任，真係慘慘豬囉。

裁員調任，係股票界好似都係一種好消息，因為意味公司整合資源，又或者派個新人落場，

自然就新人事新作風，對股價有一種憧憬作用。不過百度係過去一直被人咎病，因為佢好似想模

仿騰訊嘅模式，開展多元化業務，不過好似張張刀就無把用到，呢頭搞遊戲直播，個頭就搞電動

車，最後都係要裁員。

不過都好嘅，整合公司算係有個新開始，不過員工就慘小小啦，臨近年尾先被人請食「無情

雞」，真係欲哭無淚囉。不過作為投資者，百度目前都尚算低水，同歷史低位１３３蚊亦差唔到

幾遠。

所以博客認為，元旦前後分段吸納百度都係一個幾唔錯選擇，目前可以先入一注，跌穿

１３５蚊再入，如果再創歷史新低可以再溝。畢竟公司大搞電動車相關業務，仍然係國策之內，

大有作為，目標價可以先睇１５０蚊，到時可以先放一半，留一半等佢起飛啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

