《傳聞》匯控將加快退出非核心市場，以回應平保分拆亞洲業務要求

《傳聞》市場消息指，匯控（００００５）正考慮退出非核心市場，並向亞洲業務部署更多

資金，以回應主要股東中國平安（０２３１８）提出的分拆亞洲業務要求。

中國平安早前呼籲匯控分拆主要的亞洲業務，以釋放長期價值及降低地緣政治風險。此後，

匯控聘請倫敦投資銀行Ｒｏｂｅｙ Ｗａｒｓｈａｗ擔任顧問，協助評估有關建議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

