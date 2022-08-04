《魚缸博客》澳博４供１集資，股價弱勢無法止？

《魚缸博客》今日博客同大家睇下澳博（００８８０）。集團宣布建議每４股供１股方式，

集資約３０﹒３１億銀，每股供股價２﹒０８銀，比噚日收市價３﹒１４銀折讓約３３﹒８％。

詳細情況是咁的，澳博控股股東澳娛作不可撤回承諾，按約５４﹒７％股權比例悉數承購應

佔供股股份，並且申請認購額外約３﹒２２億股供股股份，另外同包銷商法國巴黎證券（亞洲）

訂包銷協議，以包銷最多約３﹒５９億股供股股份。若果其他股東唔供股，澳娛持股或升至

５９﹒２％。

澳博本身股價已經低，今次集團仲喺呢個時候配股籌期，嚇到班缸友走晒。今日澳博低開

１１％，早段跌幅一度擴大到１３％，今年３銀嘅重要支持位一嘢就隊穿咗，暫時低位２﹒６銀

創超過１０年新低。事實上，澳博股價由舊年３月高位１１﹒４８銀一直跌跌跌，今日暫時低位

２﹒６銀，累積已經跌咗７７％，即係由舊年開始揸住澳博，就蝕到依家，走勢遠比同行的銀娛

（０００２７）弱，而澳博債務資產比率超過四成，股價長期弱勢都唔係無原因。

馬交連續第１１日社區零感染，當局亦宣布終止即時預防狀態，另外會同珠海恢復免隔離通

關，相信對賭股嚟講係喜訊。只不過，澳博基本面唔靚，股價又ｋｅｅｐ住弱，博客實在唔建議

大家撈底。至於銀娛唔係唔買得，但喺４８銀左右開始有啲阻力，再下一重阻力講緊４９銀。即

使依家１０天線升緊，但現價短炒值博率麻麻哋，大家可以等股價落番４４銀附近先買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

