《傳聞共賞》傳國企民企醞釀自美退市；油氣鑽探開發需求續升

《傳聞共賞》 中國進口天然氣需求大；傳國企與民企醞釀自美退市

多晶硅產能持續擴大；油氣鑽探開發需求續升



《昔日傳聞》 新資金流入Ａ股市場；光纖光纜產品供求趨緊

內地水泥價格止跌回穩；海信（００９２１）拓新能源車熱管理業務

航運運費有下行壓力；北水換馬買入中移動

食品股成本壓力難解；內地芯片自給率提升

內地飲料銷量上升；５Ｇ推動內地電訊股增長

化肥價格持續高企；內地國際航班續增

全球新能源車市場廣闊；塑料價格高位回落

內地風機價格止跌回升；促進汽車消費有利車險市場

譚仔國際（０２２１７）續拓新分店；衰退陰霾密布有利金礦股

中國新能源車出口增；內地進一步推動氫能車應用

避險資金加碼中資電訊股；集裝箱價格有壓力

動力煤價格高位徘徊；基金加碼中國軟件股

鋼銅價格回落有利風電裝機業；內地暑假電影票房優於預期

新能源帶動稀土永磁材料需求增長；固永堂中醫館持續擴張

內地推動自動駕駛汽車試點；光伏玻璃產能續增加

本地銀行業貸款增長放慢；全球芯片荒呈現紓緩

內地樓盤銷售持續放慢；資金續流向啤酒股

經濟不明朗航運股獲利回吐；內地紙業景氣轉弱

大銀行逆市搶按揭，現金回贈達１﹒７９％

京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧

傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消

中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市

商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下

基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）

高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）

重慶洪九果品擬今起預路演

內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來

全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用

多間晶圓代工廠調整擴產計劃



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

