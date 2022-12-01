《魚缸博客》小鵬第三季虧損擴大，趁反彈要盡快離場？

《魚缸博客》「造車新勢力」之一嘅小鵬（０９８６８）上日公布第三季業績，虧損擴大至

２３﹒７６億元人民幣，舊年同期虧損約１５﹒９５億元人民幣。非公認會計原則虧損擴大至

２２﹒２３億元人民幣，舊年同期虧損約１４﹒９２億元人民幣。即係話，公司又蝕多咗錢。

公司第三季總收入６８﹒２億元人民幣，按年上升１９﹒３％；季度汽車交付量２９７５０

架，按年升１５％，但對比其他車企，銷售情況都唔太好。按照呢個數字，公司每賣一架車要蝕

８０３５１蚊，可以話「賣一架、蝕一架」。集團預期第四季汽車交付量介乎２萬至２﹒１萬架

，按年減少約４９﹒７％至５２﹒１％；總收入介乎４８億至５１億元人民幣，按年減少約

４０﹒４％至４３﹒９％，要扭虧為盈似乎唔太容易。

另一點值得關注嘅係，出年開始阿爺對新能源汽車嘅補貼會取消，新能源汽車嘅經營狀況可

能變差，車企出年１月同２月嘅銷情會大受打擊。當然，近排車股升得唔錯，相信因為內地多個

城市陸續解封，市場預期汽車供應鏈會回復正常，但行業未來仍然要面對唔少挑戰，想買車股嘅

朋友唔可以忽視。

小鵬上日急升１６％，今日高開近１５％，早段升幅曾經超過２０％。目前升穿保力加通道

頂部，並曾經突破１１月１５日高位４１﹒５銀，但股價暫時升到４４﹒９５銀之後，升幅顯著

收窄，而９日ＲＳＩ已經升到７０，逐步貼近嚴重超買區，上面亦累積咗唔少蟹貨。加上集團第

四季營收狀況唔太樂觀，仍然未達至扭虧為盈，文進唔睇好小鵬前景，有貨嘅朋友應該趁反彈快

啲走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

