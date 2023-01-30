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即市新聞

30/01/2023 09:01

《傳聞》基建動工帶動水泥需求；中海油田服務續拓海外市場

　　《傳聞》市場消息稱，新春假後基建項目陸續動工上馬，若果樓盤銷售好轉，房地產投資加
快，進一步刺激水泥需求。中國建材（０３３２３）上周五（２７日）向上突破，以７﹒４２元
收市，上升０﹒３元。
　　一度跌破９元的中海油田服務（０２８８３），上周五股價迅速回升上９﹒７９元收市。據
悉中海油服力拓海外市場，在中東、墨西哥與印尼等取得鑽井合約，未來增長潛力大。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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