《傳聞》基建動工帶動水泥需求；中海油田服務續拓海外市場

《傳聞》市場消息稱，新春假後基建項目陸續動工上馬，若果樓盤銷售好轉，房地產投資加

快，進一步刺激水泥需求。中國建材（０３３２３）上周五（２７日）向上突破，以７﹒４２元

收市，上升０﹒３元。

一度跌破９元的中海油田服務（０２８８３），上周五股價迅速回升上９﹒７９元收市。據

悉中海油服力拓海外市場，在中東、墨西哥與印尼等取得鑽井合約，未來增長潛力大。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

