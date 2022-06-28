【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）

國務院任命新一屆特區新班子，三司十五局下，有26名主要官員，現任特首辦主任陳國基升任政務司司長，陳茂波連任財政司司長，律政司司長則由大律司公會前主席林定國擔任。行政長官候選人李家超及「三司」均非政務官出身，外界關注中央對政務官的信任度下降，是「武進文退」的現象。新一屆行政會議召集人葉劉淑儀接受《經濟通通訊社》訪問時表示，紀律部隊和政務官合作無間，毋須強調「文官」和「武官」的差別。

「李家超擔任保安局長已有很多文職工作，例如政策制定，修改條例工作，不要忘記他是做了幾年副保安局長，再做局長才到司長，保安範疇以外的，他已經掌握到。」葉劉提到，李家超介紹新團隊時大力讚賞他的常秘葉文娟，並聘用她為特首辦主任，可見紀律部隊和政務官合作得相當好。她又提到候任政務司司長陳國基，「他在特首辦那麼長時間，接觸面很廣，即使並非由政務官出身亦完全不是問題。」

李家超介紹新團隊時讚賞他的常秘葉文娟，並聘用她為特首辦主任。(Alex攝)





中央重視公務員 新班子才德兼備



「很高興26名主要官員，起碼16名來自公務員體系，當中包括紀律部隊、政務官和專業部門，如發展局前常秘林世雄、現任建築署署長何永賢。由此可見，中央重視公務員，亦充分肯定公務員是政府支柱。」葉劉表示，現時香港法例條文眾多，需要一個「熟書」的人擔任主要官員，「忽然空降委任的局長會做得很辛苦，很高興看見優秀的政務官、部門首長獲得重用。」



葉劉又形容新加入的官員都是優才，「立法會同事張國鈞，在行會與他共事了5年，覺得他思路很清晰、很理性，絕對有條件當副律政司。候任創科局長孫東教授亦是科技優才，香港要成為國家的國際創新中心，要能和內地涵接，並改善一些政府內部的科技措施，包括加強安心出行。」不過，坊間有聲音指，委任普通話為主要語言的孫東，擔任政府主要官員，未有顧及土生土長香港人的感受，在施政上較惠及新來港人士，葉劉表示不同意。



「回歸前幾多英國人高官不說廣東話，那時我的上司夏鼎基，他不止不說廣東話，他不吃中國菜，任何應酬要預一份西餐，為何無人質疑？如果你做金融財經，你不需要懂得說廣東話，為何做科技要懂廣東話？」她表示香港的教育是兩文三語，應該兩文三語都要好，她亦希望籍此機會改善自己的普通話。



不應建屏藩怕內地人來港 應廣納人才



葉劉表示，香港是國家不可分割的一部分，與內地交往疫情過後一定會愈來愈多，「現時很多資源都是靠內地補充，包括每日用的口罩、快測、藥物；現時英美通脹強勁，我們的食物卻沒有短缺過，不應該建屏藩怕內地人來得多。」她又指，有競爭是好事，內地人、海外人來港能豐富本地資源，擴大市場。「香港人口老化，醫管局人手不足，很多地方都人手不足，我們應該善用內地的資源，應該吸納海外人才。」

現時很多資源都是靠內地補充，包括每日用的口罩、快測、藥物。(資料圖片)





首要是通關 加強行政立法關係



葉劉對新一屆政府有相當高的期望，「最迫切當然是通關，無論對內地，或者對全世界；第二是振興經濟，如果不能開放給遊客，經濟會放緩。」她又認為，加強行政立法關係非常重要，「有很多大問題要處理，解決房屋問題要造地，造地要推動北部大都會，擴闊經濟架構，又或者進行明日大嶼填海工程，要推進這些工作，須加強行政立法關係。」



修補社會撕裂需要過程



至於新一屆政府如何修補社會撕裂，葉劉卻認為需要一個過程，應先解決經濟民生問題。「社會撕裂不止發生在香港，世界上很多地方因很多議題而撕裂，美國便有墮胎和槍械管制問題，多元社會可以有不同聲音，本屆政府應該首要解決經濟民生問題，並教育每個青年人有正向的價值，不要歧視內地，培養國民身份認同。」

撰文：經濟通記者張可怡

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