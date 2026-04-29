《日入而息》港交所首季多賺27%勝預期，政府柴油補貼明實施爭取下月推石油氣補貼

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29/04/2026 19:32
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29/04/2026 16:31 5月期指最後交易價25940升376點，低水172點
29/04/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7182.5升11.5點
29/04/2026 09:15 期指高開81點報25788，國指期貨升49點報8698
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