恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數235750張增逾二萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為235750張，較前增23199張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279062張，增23811張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|235750
|23199
|279062
|23811
|05/05(二)
|212551
|-3638
|255251
|-3723
|04/05(一)
|216189
|16815
|258974
|17537
|30/04(四)
|199374
|-11062
|241437
|-13006
|29/04(三)
|210436
|-10553
|254443
|-10548
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|63151
|3310
|93214
|3574
|05/05(二)
|59841
|-548
|89640
|-678
|04/05(一)
|60389
|2894
|90318
|3828
|30/04(四)
|57495
|1026
|86490
|-152
|29/04(三)
|56469
|-9193
|86642
|-9347
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
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