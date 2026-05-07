《日入而息》習特會傳將討論AI議題，長和據報正考慮進一步出售電訊資產

|習特會傳將討論AI議題，中國外交部表示暫無可提供信息
|國防部前部長魏鳳和、李尚福受賄罪成，分別判死緩
|陳茂波稱研設大宗商品交易專屬調解員名冊，助力香港發展國際商品樞紐
|港交所(00388)陳翊庭稱地緣政治不明朗促全球投資者尋求多元化配置，LME今年將推出電子期權；LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸
|澳博(00880)第一季盈轉虧蝕6200萬，博彩淨收益按年跌22.8%
|長和(00001)據報正考慮進一步出售電訊資產，不排除將電訊資產分拆上市
|香港寬頻(01310)投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」
|恒生投資對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股；料美國年內或減息兩次，相對看好美股日股；推出兩隻備兌認購期權主動型ETF
|滙豐上調今明年香港GDP增長預測，中東衝突影響有限，「避風港」優勢吸引資本
|中國4月外匯儲備升至3.41萬億美元，連續18個月增持黃金
|中國據悉建議銀行暫停向被美制裁煉油廠發放新貸款
|交通銀行原副行長侯維棟被開除黨籍，涉大搞權錢交易等；華潤燃氣原副總裁李雪松涉嫌嚴重違紀違法被查；安徽省政協原副主席周喜安受賄逾1.34億元，一審被判死緩
|中企起訴摩根大通和花旗提前扣押匯款，收款中資公司其後遭美制裁
|恒指升412點收報26626逾兩月來收市高，科網股強漲能源股挫，北水淨流出48億
|滬綜指收升0.48%，兩市成交連續兩日突破3萬億
|歐元最新報1.1775/77，日圓最新報155.92/95
|丹諾醫藥通過上市聆訊，去年研發開支增3%虧損升至1.5億元人民幣
|魚子醬企業鱘龍科技申港IPO，去年多賺18%，衝刺港股魚子醬第一股
|澳博(00880)第一季盈轉虧蝕6200萬，博彩淨收益按年跌22.8%
|花樣年控股(01777)重組協議最後截止日期建議延至6月30日
|紫元元(08223)今日開市前停牌，待公布原因
|騰訊混元Hy3 preview上線兩周Token調用增長逾10倍
|淘寶「510周年慶」答題免單活動上線，新增「AI試穿」玩法
|港交所(00388)陳翊庭稱地緣政治不明朗促全球投資者尋求多元化配置，LME今年將推出電子期權
|盈大地產(00432據報考慮發行5億美元新債，以幫助償還6月份到期美元債
|長和(00001)據報正考慮進一步出售電訊資產，不排除將電訊資產分拆上市
|美團(03690)新推AI社區「覓游」並開啟公測，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」
|香港寬頻(01310)投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」
|鑄帝控股(01413)黃誠坤辭任聯席主席，楊振偉已重新調任為聯席主席
|神威藥業(02877)首季營業額按年減少18%
|中國華君(00377)公眾持股量約為15.68%，低於上市規則最低要求
|達力普控股(01921)完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份
|信利國際(00732)4月營業淨額按年減少約16.4%，首4個月跌17.6%
|承達集團(01568)公眾持股量約為24.26%，仍低於上市規則要求
|中國生物製藥(01177)M701新藥上市申請獲得受理
|吉利(00175)據報購福特西班牙車間，擬生產自家新能源車兼為福特代工
|康聖環球(09960)康聖武漢投資作為有限合夥人組成合夥企業的協議作出修訂
|滙控(00005)授出有條件獎勵
|恒生投資對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股；料美國年內或減息兩次，相對看好美股日股；推出兩隻備兌認購期權主動型ETF
|日清食品(01475)與伊藤忠香港簽署協議，聯合投資日清食品營銷香港
|春城熱力(01853)徐純剛辭任副總經理及財務總監，今日起生效
|滙盈控股(00821)黃錦發獲委任為董事會聯席主席，張利調任為聯席主席
|石四藥(02005)維生素B12注射液已取得國家藥品監督管理局批准增加1ml:1mg規格
|統一企業(00220)首季稅後利潤按年升22.5%至7.37億人幣
|綜合環保集團(00923)與香港科技園就延長現有租約退回日期及現有物業交吉日期討論仍在進行中
|聯眾(06899)清盤人未能確定為完成年度業績所需進行之工作範圍及相關成本，續停牌
|中國外運(00598)變更會計師事務所
|弘陽地產(01996)4月份合約銷售金額按年跌63.5%
|友芝友生物(02496)M701治療惡性腹水的新藥上市申請已獲國家藥監局受理
|寧德時代(03750)與土耳其汽車品牌Togg達成磐石底盤量產合作，首款車型明年量產
|海底撈(06862)殺入小炒賽道，廣州、北京等地開「家常小炒」外賣專營店
|聯邦制藥(03933)UBT38006注射液獲臨床試驗默示許可
|海南出台18條措施發展旅居養老，推銀髮遊路線及醫養結合服務等
|國資委以更大力度動央企加強基礎研究
|世界盃轉播權未談攏，國際足總高管據報計劃訪華
|廣深港高鐵五一假期運送跨境旅客59.6萬人次
|中央生態環境保護督察啟動，對廣東、新疆等7省開展督察
|橫琴口岸聯合一站式車道「智能通關」啟用，免刷驗實體證件
|農業部加強對新型農業經營主體金融支持，拓寬抵質押物範圍
|人社部重點打擊假招聘誘騙付費培訓、央國企內部推薦騙局等
|廣交會期間廣東離境退稅銷售額超1.4億元，同比增1.53倍
|中國4月外匯儲備升至3.41萬億美元，連續18個月增持黃金
|人行270億逆回購利率持平，淨回籠992億；人行4月未開展PSL操作，國債淨買入400億
|交通銀行原副行長侯維棟被開除黨籍，涉大搞權錢交易等；華潤燃氣原副總裁李雪松涉嫌嚴重違紀違法被查；安徽省政協原副主席周喜安受賄逾1.34億元，一審被判死緩
|雅高中國首季入境預訂量同比增25%，擬6年內新建800家酒店
|上海五一假期新房、二手房成交量同比均兩位數上漲
|彭博指境內追債房企遭遇困境，中國債權人轉向香港法院尋求執行
|DeepSeek傳估值或達500億美元，國家人工智能基金、騰訊洽談
|中國常駐聯合國副代表孫磊：推動人工智能向善發展
|宇樹UniStore正式全面開放，為全球首個人形機器人任務動作應用商店
|無問芯穹再獲超7億元融資，將優化可用算力規模等
|瑞士嘉盛銀行指中國模型質素持續提升，國內AI硬件企業成當前贏家
|摩通指2028年中國車企西歐市佔率料升至20%，銷量或達250萬輛
|內地多家銀行據報收緊零售信貸審批權限，以防範風險
|餘額寶等非銀資管產品料9月底退出網絡支付「收銀台」
|中國信託業協會倡抵制「內捲式」競爭，防止風險管控弱化
|濫用AI生成鄭麗文數字人直播帶貨，山西一網民被行拘
|昔日「雪糕界愛馬仕」鍾薛高508件無形資產被拍賣，2110萬元成交
|追覓科技首4月內部查處舞弊案23宗，3人涉刑事犯罪移送司法機關
|台股收升1.93%報41934點續創新高，盤中曾上四萬二
|習特會傳將討論AI議題，中國外交部表示暫無可提供信息；王毅會見美國參議員代表團，戴安斯冀緩和局勢而非脫勾；格里爾稱中美元首會談將討論採購伊朗石油問題；中國據悉建議銀行暫停向被美制裁煉油廠發放新貸款；美國財長貝森特下周一將訪問日本，隨後前往中國
|王滬寧晤孟加拉國外長，加強高層交往，深化各領域合作
|中企起訴摩根大通和花旗提前扣押匯款，收款中資公司其後遭美制裁
|CNN創辦人特納逝世終年87歲 開創24小時新聞徹底改變行業
|日經指數首突破63000大關，韓國KOSPI指數創7490點歷史新高；日本最高外匯官員三村淳稱已準備好全面應對日圓投機行為
|瑞典央行維持利率不變，認為在中東形勢明朗前有按兵不動的空間
|菲律賓經濟增速意外放緩，通脹風險加劇
|韓股市值超越加拿大，成為全球第七大股票市場
|Anthropic在消費級市場發力，提升Claude對普通用戶吸引力
|TikTok獲泰國批准250億美元數據中心擴建計劃
|陳茂波稱研設大宗商品交易專屬調解員名冊，助力香港發展國際商品樞紐
|許正宇到訪烏茲別克斯坦中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作機遇
|金管局表示今年4月底的官方外匯儲備資產為4421億美元；金管局與銀行公會向立法會議員介紹「智安存」
|LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸
|滙豐上調今明年香港GDP增長預測，中東衝突影響有限，「避風港」優勢吸引資本；香港正值黃金市場發展時機，中銀香港稱香港離岸人民幣樞紐地位可發揮作用
|美聯指四大核心區街鋪空置率連續兩年下跌，一線街舖租金有望止跌回升5-10%
|南旋集團王庭聰家族6000萬購白石角逸瓏灣相連單位
|滙醫務集團去年突然結業，涉逾670萬預付費用，海關稱證據不足終止調查
|容許狗隻入食肆本月18日起接受申請，料7月內推行，不接受火鍋店和烤肉店申請
|差估署指3月私樓落成量按月減少62.17%，今年首季累積落成量創近7年新低
|證監會取得針對中國糖果4名前董事取消資格令
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇