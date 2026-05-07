《日入而息》習特會傳將討論AI議題，長和據報正考慮進一步出售電訊資產

丹諾醫藥通過上市聆訊，去年研發開支增3%虧損升至1.5億元人民幣

魚子醬企業鱘龍科技申港IPO，去年多賺18%，衝刺港股魚子醬第一股

澳博(00880)第一季盈轉虧蝕6200萬，博彩淨收益按年跌22.8%

花樣年控股(01777)重組協議最後截止日期建議延至6月30日

紫元元(08223)今日開市前停牌，待公布原因

騰訊混元Hy3 preview上線兩周Token調用增長逾10倍

淘寶「510周年慶」答題免單活動上線，新增「AI試穿」玩法

港交所(00388)陳翊庭稱地緣政治不明朗促全球投資者尋求多元化配置，LME今年將推出電子期權

盈大地產(00432據報考慮發行5億美元新債，以幫助償還6月份到期美元債

長和(00001)據報正考慮進一步出售電訊資產，不排除將電訊資產分拆上市

美團(03690)新推AI社區「覓游」並開啟公測，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」

香港寬頻(01310)投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」

鑄帝控股(01413)黃誠坤辭任聯席主席，楊振偉已重新調任為聯席主席

神威藥業(02877)首季營業額按年減少18%

中國華君(00377)公眾持股量約為15.68%，低於上市規則最低要求

達力普控股(01921)完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份

信利國際(00732)4月營業淨額按年減少約16.4%，首4個月跌17.6%

承達集團(01568)公眾持股量約為24.26%，仍低於上市規則要求

中國生物製藥(01177)M701新藥上市申請獲得受理

吉利(00175)據報購福特西班牙車間，擬生產自家新能源車兼為福特代工

康聖環球(09960)康聖武漢投資作為有限合夥人組成合夥企業的協議作出修訂

滙控(00005)授出有條件獎勵

恒生投資對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股；料美國年內或減息兩次，相對看好美股日股；推出兩隻備兌認購期權主動型ETF

日清食品(01475)與伊藤忠香港簽署協議，聯合投資日清食品營銷香港

春城熱力(01853)徐純剛辭任副總經理及財務總監，今日起生效

滙盈控股(00821)黃錦發獲委任為董事會聯席主席，張利調任為聯席主席

石四藥(02005)維生素B12注射液已取得國家藥品監督管理局批准增加1ml:1mg規格

統一企業(00220)首季稅後利潤按年升22.5%至7.37億人幣

綜合環保集團(00923)與香港科技園就延長現有租約退回日期及現有物業交吉日期討論仍在進行中

聯眾(06899)清盤人未能確定為完成年度業績所需進行之工作範圍及相關成本，續停牌

中國外運(00598)變更會計師事務所

弘陽地產(01996)4月份合約銷售金額按年跌63.5%

友芝友生物(02496)M701治療惡性腹水的新藥上市申請已獲國家藥監局受理

寧德時代(03750)與土耳其汽車品牌Togg達成磐石底盤量產合作，首款車型明年量產

海底撈(06862)殺入小炒賽道，廣州、北京等地開「家常小炒」外賣專營店