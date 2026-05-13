13/05/2026 19:14
《日入而息》阿里第四季經調整後盈利僅8600萬人幣遠遜預期，騰訊首季經調整盈利升11%
|阿里巴巴(09988)第四財季經調整盈利大跌99.7%至8600萬人幣，遠遜預期，收入升3%
|騰訊(00700)首季經調整盈利升11%至679億人幣，略勝預期；首季斥約76億元回購，資本開支按年升63%
|黑石集團據報退出新世界(00017)擬議40億美元交易，因鄭氏家族拒絕交出控制權
|劑泰科技-P(07666)新股收高1.27倍，每手賺6650元；「AI製藥三小龍」劑泰科技首掛，CEO賴才達稱收支平衡、盈利在其藍圖之中
|英派藥業-B(07630)新股收高1.08倍，每手賺4352元；料今年收入明顯增加，核心產品進入內地醫保範圍帶動銷量
|百度(09888)李彥宏稱AI時代度量衡或為日活智能體數(DAA)，而非Token消耗；百度伐謀2.0發布，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景；百度慧播星升級為數字人平台「百度一鏡」，DuMate移動端App同步亮相；百度智能雲升級為新全棧AI雲，已服務超1000家AI硬件公司
|許正宇稱新股機制已平衡散戶與機構需求，無計劃引入公開競價；港交所諮詢T+1結算周期，許正宇稱可降風險提升資金效率
|立法會三讀通過稅務寬免，基本免稅額加至14.5萬元；立法會關注大學畢業生就業困難，當局指AI加劇初階職位萎縮
|中國外交部歡迎特朗普訪華，願一同秉持平等互惠精神，擴大合作管控分歧；特朗普料與習近平會晤將順利進行，將優先討論貿易問題；央視指中美經貿磋商今日中午在韓國首爾仁川國際機場舉行；央視指中美經貿磋商就進一步拓展務實合作等坦誠深入交流；人民日報指中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來；白宮最新消息指英偉達CEO黃仁勳將隨特朗普一同乘專機訪華；特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚
《即日市況》
|習特會前預熱恒指倒升40點報26388，京東系全日領漲AI股尾盤爆上
《深滬股市》
|滬指收升0.67%創近11年高，創業板刷新歷史新高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1706/07，日圓最新報157.82/86
《公司業績》
|津上機床(01651)母企全年度中國分部溢利升39%
|日清食品(01475)首季純利升11.3%至1.2億元，收入升4%
|裕元集團(00551)首季純利跌53.6%至3517.9萬美元
|TCL電子(01070)首季純利升1.24倍至3.6億元
|長和附屬CKHGT首季收益按年升15%至29億歐元
|寶勝國際(03813)首季純利升32.5%至1.8億人幣
|越南製造加工出口(00422)首季盈轉虧4.8萬美元
|騰訊(00700)首季經調整盈利升11%至679億人幣，略勝預期；首季斥約76億元回購，資本開支按年升63%；騰訊元寶上線新功能，支持總結微信聊天記錄
|阿里巴巴(09988)第四財季經調整盈利8600萬人幣，遠遜預期，收入升3%
《公司資訊》
|英派藥業-B(07630)新股收高1.08倍，每手賺4352元
|AI製藥三小龍劑泰科技(07666)首掛較招股價高1.73倍，每手賺9090元；新股收高1.27倍，每手賺6650元；「AI製藥三小龍」劑泰科技首掛，CEO賴才達稱收支平衡、盈利在其藍圖之中
|英派藥業(02575)首掛開報35.5元較招股價高近77%，每手賺3080元；料今年收入明顯增加，核心產品進入內地醫保範圍帶動銷量
|合眾集團與東亞銀行(00023)建立分銷合作關係
|大新推VIP銀行服務定期存款優惠，3個月高達3.3厘
|周大福(01929)旗下德思齊加拿大國際學校據報「租轉買」太古城校舍，成交金額料4億
|恒基地產(00101)與滙豐及恒生簽訂香港首筆生物多樣性貸款
|盒馬「超盒算NB」首次進京傳6月多店同開，與美團(03690)「快樂猴」展開折扣超市攻防戰
|京東(09618)下半年帶電商品增速收入有望回升，外賣業務最終一定會實現盈利
|百度(09888)李彥宏稱AI時代度量衡或為日活智能體數(DAA)，而非Token消耗；百度伐謀2.0發布，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景；百度慧播星升級為數字人平台「百度一鏡」，DuMate移動端App同步亮相；百度智能雲升級為新全棧AI雲，已服務超1000家AI硬件公司
|和鉑醫藥(02142)獨立非執董葉小平收到中國證監會發出立案通知
|大酒店(00045)首季大中華地區半島酒店平均可出租客房收入按年升31%至2902元
|小米(01810)17 Max傳下周四登場，6.9吋巨屏及8000mAh超大電量
|香港快運燃油附加費周六起來回共減100元
|復宏漢霖(02696)獲准於澳州開展HLX48晚期/轉移性實體瘤治療1期臨床試驗；HLX97一項1期臨床研究完成中國境內首例患者給藥
|百濟神州(06160)授出25436股美國存託股份受限制股份單位
|中國疏浚環保附屬公司主要股東劉開進的個人債務糾紛，法院已裁定執行案件予以終結
|比亞迪據報正與Stellantis等洽談接手歐洲工廠
|新城發展(01030)4月合同銷售金額按年跌約43.7%，首四月跌約41.6%
|黑石集團據報退出新世界(00017)擬議40億美元交易，因鄭氏家族拒絕交出控制權
《中國要聞》
|工信部構建數據流通激勵機制，加快高質量行業數據集建設
|國內航線燃油費將上調，旅客搶訂端午及暑期機票
|廣東首4月出口增11.4%，進口增30.1%
|市監總局部署反不正當競爭專項執法，推動價格法等法規修訂
|彭博指中國整頓「發票經濟」，銅貿易逾半現貨交易遭違約或延期
|人行連續五日開展5億逆回購利率持平，淨回籠255億
|聯發科發布天璣AI智能體化引擎2.0
|麥肯錫表示逾兩成車主對「價格戰」反感，中國車市重回品牌競爭
|COSTCO在華鬧「雙胞」，開市客北京表示正與開市客中國談判，有望和解
|大疆多款產品限時降價，包括人氣手持相機Pocket 3
《寶島快訊》
|台股收跌1.25%，報41374.5點
|上海首批遊客金門馬祖遊已成行，多家滬企與金門旅遊業者達成合作意向
《大國博弈》
|習近平晤汶萊王儲冀做高度互信、互利共贏夥伴，拓展AI等新興領域合作
|中國外交部歡迎特朗普訪華，願一同秉持平等互惠精神，擴大合作管控分歧；特朗普料與習近平會晤將順利進行，將優先討論貿易問題；央視指中美經貿磋商今日中午在韓國首爾仁川國際機場舉行；央視指中美經貿磋商就進一步拓展務實合作等坦誠深入交流；人民日報指中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來；白宮最新消息指英偉達CEO黃仁勳將隨特朗普一同乘專機訪華；特朗普抵華前夕，京城維安氣氛濃厚
《國際要聞》
|伊朗戰爭導致歐盟前所未有地高度依賴美國天然氣
|特朗普集團宣布放棄澳洲首個摩天大樓項目
《外圍經濟》
|美國參議院確認沃什任聯儲局理事，料最快周三確認接替鮑威爾出任主席
|日本財務大臣稱貝森特盛讚日美在匯率問題上的密切協調；日本尼得科股價暴跌18%，公司現品質違規行為
|韓國KOSPI指數先跌後升，再次刷新歷史收市紀錄
|市值突破萬億美元，三星勞資談判卻破裂，4.1萬員工將於下周大罷工
|TikTok GO登陸美國及日本市場，覆蓋酒店餐飲等本地預訂服務
《其他消息》
|前4月粵港澳大灣區內地9市出口增11.4%，進口增30.4%
|政府周日起商用車隧道費減半，為期兩個月
|立法會三讀通過稅務寬免，基本免稅額加至14.5萬元；立法會關注大學畢業生就業困難，當局指AI加劇初階職位萎縮
|許正宇稱新股機制已平衡散戶與機構需求，無計劃引入公開競價；港交所諮詢T+1結算周期，許正宇稱可降風險提升資金效率
|教育家陳樹渠家族1450萬沽嘉亨灣3房，半年連沽6伙套現8082萬
|議員關注燃油價格高企，政府公布多項短期補貼及長期節能措施
|金融時報指歐洲清算計劃接受在香港交易的中國債券作抵押品
|首季騙案逾9400宗涉款18.5億，警務處長周一鳴稱鎖定長者群體精準防騙
|駿利亨德森指美股七雄業績顯示AI投資動能強勁，雲端需求仍暢旺；花旗報告指家辦採用AI主要考慮數據私隱及營運效率
|毅盛金融科技證券夥天下一幕拓本地劇場IP項目，潛在項目儲備規模預計逾20億元
|樂風集團表示周佩賢致力在地產項目中實踐創新，永遠緬懷這位領導者
|世邦魏理仕指東涌第106A區地皮估值約96億，料可吸引逾8家發展商競投
|彭博指曾獲Millennium支持的對沖基金退租The Henderson
|金管局夥保監局推跨行業背景查核，首階段涵蓋逾11萬壽險從業員
|群星紙業前財務總監被判取消資格令，證監會表示未盡職責揭發造假
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽