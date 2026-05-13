《日入而息》阿里第四季經調整後盈利僅8600萬人幣遠遜預期，騰訊首季經調整盈利升11%

阿里巴巴(09988)第四財季經調整盈利大跌99.7%至8600萬人幣，遠遜預期，收入升3%

騰訊(00700)首季經調整盈利升11%至679億人幣，略勝預期；首季斥約76億元回購，資本開支按年升63%

黑石集團據報退出新世界(00017)擬議40億美元交易，因鄭氏家族拒絕交出控制權

劑泰科技-P(07666)新股收高1.27倍，每手賺6650元；「AI製藥三小龍」劑泰科技首掛，CEO賴才達稱收支平衡、盈利在其藍圖之中

英派藥業-B(07630)新股收高1.08倍，每手賺4352元；料今年收入明顯增加，核心產品進入內地醫保範圍帶動銷量

百度(09888)李彥宏稱AI時代度量衡或為日活智能體數(DAA)，而非Token消耗；百度伐謀2.0發布，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景；百度慧播星升級為數字人平台「百度一鏡」，DuMate移動端App同步亮相；百度智能雲升級為新全棧AI雲，已服務超1000家AI硬件公司

許正宇稱新股機制已平衡散戶與機構需求，無計劃引入公開競價；港交所諮詢T+1結算周期，許正宇稱可降風險提升資金效率

立法會三讀通過稅務寬免，基本免稅額加至14.5萬元；立法會關注大學畢業生就業困難，當局指AI加劇初階職位萎縮