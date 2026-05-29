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29/05/2026 17:17

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布芝加哥PMI

　　受惠最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於昨日全面走高並再創收市新高。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。道指收市升24.69點或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點或0.91%，報26917.47點。港股方面，恒生指數收市報25182，升176點或0.7%，成交4621億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，堪薩斯城聯儲總裁施密德在2026年雷克雅未克經濟會議上，就「貨幣政策中的地方與全球因素」發表講話。9:10pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在2026年雷克雅未克經濟會議就貨幣政策發表講話。9:15pm，費城聯儲總裁保爾森就經濟前景發表講話。30日凌晨12:40am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利出席里根國家經濟論壇。

　　數據方面，今晚8:00pm，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.9%。8:30pm，美國公布4月批發庫存，月率升幅料由1.3%收窄至0.8%。9:45pm，美國公布5月芝加哥採購經理人指數，料由49.2升至50.3。
《經濟通通訊社29日專訊》

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