  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

24/07/2026 16:46

即月期指最後交易價24966跌244點，成交79360張

　　即月期指最後交易價24966，跌244點，高水3點，成交79360張。即月國指期貨最後交易價8271，跌79點，平水，成交90698張。另外，即月科指期貨最後交易價4638，跌62點，高水8點，成交154439張。
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰24/07/2026 16:52  《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布PMI等數據

下一篇新聞︰24/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24966跌244點，高水3點

其他
More

24/07/2026 17:05  【夜期時段】即月期指最新報24975點，升9點，高水12點

24/07/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7435.0，跌10點

24/07/2026 09:15  期指低開304點報24906，國指期貨跌91點報8259

24/07/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7454.25升9.25點

24/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數264683張增3854張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金