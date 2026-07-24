即月期指最後交易價24966跌244點，成交79360張

即月期指最後交易價24966，跌244點，高水3點，成交79360張。即月國指期貨最後交易價8271，跌79點，平水，成交90698張。另外，即月科指期貨最後交易價4638，跌62點，高水8點，成交154439張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/07/2026 16:46
即月期指最後交易價24966，跌244點，高水3點，成交79360張。即月國指期貨最後交易價8271，跌79點，平水，成交90698張。另外，即月科指期貨最後交易價4638，跌62點，高水8點，成交154439張。
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