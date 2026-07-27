27/07/2026 19:34
《日入而息》長鑫科技首掛飆4.6倍市值破3萬億成A股一哥，香港26歲交易員挪款傳炒海力士ETF蝕1.5億
|滬綜指收升1.15%，長鑫科技暴漲466%成交超1400億；長鑫科技科創板首秀飆逾4倍，市值突破3萬億成A股一哥
|中際旭創(03308)傳每股定價980元，集資約534億元；本周四掛牌，港交所同日推期權、衍生權證及納入認可賣空指定證券名單
|市建局九龍庇利街╱浙江街項目共收7份標書，嘉華、長實、中海外入標；美聯測量指市建局九龍庇利街/浙江街項目入標反應符預期，估值約51.61億
|滙控(00005)據報向黑石集團出售價值逾300億澳元貸款組合
|6歲中環投資公司交易員涉挪用5000萬保證金，炒兩倍槓桿ETF賬面蝕1.5億
|證監會譴責耀才證券國際（香港）內部監控不足，並罰款280萬元，耀才：已完成改造，不影響客戶資金安全；證監會譴責興證國際資管及罰款680萬元，涉管理私人基金方面犯有缺失
|高院法官陳嘉信屢涉司法抄襲，張舉能：已要求陳嘉信提早退休，本月31日起生效
|本港6月份整體出口和進口貨值均上升53.4%和45.4%
|政府就革新企業財資中心稅務優惠制度展開公眾諮詢，擬引入分級制
|羅兵咸永道建議為符合互聯互通資格的香港預託證券設立簡化審批通道；短期內不認為港股可實行24小時交易，牽涉相關配套問題
|港大校長張翔宣布2028年卸任，冀回歸科研，校方啟動繼任遴選
|伊朗外長譴責烏克蘭襲擊伊朗商船；歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲影響；景順指緊張局勢不太可能短期內顯著緩和，料油價未來數月維持100美元或以上
|美國據悉要求墨西哥效仿其針對中國的鋼鐵關稅壁壘；特朗普新一輪關稅遇法律挑戰，小企業質疑合法性
|日揆高市支持率跌至新低，副首都設想引發民間質疑
《即日市況》
|恒指收升243點報25207，逾兩月來首度收高百天線，惟成交仍保持近日低水平
《深滬股市》
|滬綜指收升1.15%，長鑫科技暴漲466%成交超1400億
《美元匯價》
|歐元最新報1.1395/97，日圓最新報163.52/56
《公司資訊》
|SHEIN通過港交所上市聆訊，首季收入微升1.1%至90.5億美元，估值回落至逾400億美元
|中際旭創(03308)傳每股定價980元，集資約534億元；本周四掛牌，港交所同日推期權、衍生權證及納入認可賣空指定證券名單
|虎視傳媒(01163)常素芳辭任董事會主席，楊威接任
|小米(01810)本周四發布「澎程」系列兩款SUV汽車
|滙控(00005)據報向黑石集團出售價值逾300億澳元貸款組合；恒生銀行指恒生Mobile App全面升級，新增主動提醒功能
|上海商業銀行西環分行推出「自動化保管箱服務」
|快手(01024)打擊色情導流黑灰產，配合有關部門拘15名疑犯，封禁1957個涉案帳號
|美團(03690)AI原生助手「小團」全面升級，直接搞定本地生活服務需求
|港燈(02638)8月份燃料調整費為每度電57.3仙，同月起推「特別電費補助」
|安徽皖通高速(00995)擬發行不超過8億元人民幣公司債券
|和鉑醫藥(02142)與國藥集團達成戰略合作
|有線寬頻(01097)劉治經辭任公司財務總裁職務，何展文接任
|雙財莊(02321)宣派特別股息每股0.0086元
|深高速(00548)完成發行今年度第一期10億元人幣超短期融資券
|中生製藥(01177)夥Tempo Scan成立合資公司拓印尼業務
|越秀地產(00123)附屬擬發行不超20億人幣公司債，最高7年期
|彩客新能源(01986)新高地資本所附帶回購權轉讓完成時自動悉數終止
|西王置業(02088)接獲額外複牌指引，續停牌
|新地(00016)次輪發銷售即日沽逾98%單位，單日套現逾6.2億元
|中信証券(06030)華夏基金上半年淨利潤14.13億人幣，營業收入57.08億人幣
|奇瑞表(09973)全球累計銷量正式突破2000萬輛，稱不再參加「內捲」
|富途推韓股交易服務，覆蓋KOSPI及KOSDAQ逾2700隻股份，支援盤前競價時段
|亞洲金融(00662)委任廖昊玄為財務總監，今日起生效
|諾誠健華(09969)FADEUCRAVACITINIB (ICP-488)治療中重度斑塊狀銀屑病的III期註冊性試驗成功達到其主要終點
|謝瑞麟(00417)核數師安永任期屆滿後退任，建議德勤接任
《中國要聞》
|進博會11月5-10日上海舉辦，近百國家和地區逾1200家企業簽約參展
|中國殘聯將助力非侵入式腦機接口智能康復設備技術迭代、產品驗證等
|網信辦就自媒體信息標註問題處置3704個違規帳號，糾正錯標漏標4.8萬次
|統計局指算力需求大增，上半年集成電路製造業利潤增近26倍
|中證監加強對證券期貨嚴重違法行為重點打擊
|內地6月工業企業利潤增幅收窄至15.1%，上半年增18.7%
|人行3255億逆回購利率持平，淨回籠730億
|國家能源集團煤炭經營分公司原董事長金志剛、海油工程原董事長金曉劍等受查
|中國黃金聚焦集團內探礦增儲，加快建成資源保障戰略基地
|中上協指上半年新增首發上市公司71家，募資總額705.74億元
|茅台直營店飛天茅台漲價至每瓶1719元，高於i茅台平台
|工信部抽查埃安、小鵬或涉中創新航電池問題？內部人士表示應屬全行業督查
|光伏行業成本核算模型通則正式發布實施，完善行業成本治理
《寶島快訊》
|台股收跌0.05%，報43634.19點
《大國博弈》
|習近平同巴西總統盧拉通電話，加強雙邊和多邊戰略協作
|外交部重申王毅沒在馬尼拉與日方會見或簡短交流
《國際要聞》
|伊朗外長譴責烏克蘭襲擊伊朗商船；歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲影響；景順指緊張局勢不太可能短期內顯著緩和，料油價未來數月維持100美元或以上
|歐洲酷熱天氣下，西班牙發生歷來最大規模的山火
|柏林恐襲1死29傷，孤狼駕車撞擊多元性別遊行隊伍
|日揆高市支持率跌至新低，副首都設想引發民間質疑
|美國據悉要求墨西哥效仿其針對中國的鋼鐵關稅壁壘；特朗普新一輪關稅遇法律挑戰，小企業質疑合法性
|《神探伽利略》作家東野圭吾患大腸癌去世，終年68歲
《外圍經濟》
|瑞士嘉盛指能源衝擊第二輪效應難避免，料歐洲央行9月再加息
|印尼央行行長瓦爾吉約提前兩年辭任，副行長暫代其職
|市場預期英倫銀行周四將維持利率不變
|韓國2026年上半年查獲7.2萬億韓元非法外匯交易
|DWS指聯儲局本月料維持利率不變，惟內部分歧浮現
|蘋果多項服務故障，包括App Store、Music和TV
|三星與博通簽署2000億美元協議，韓國KOSPI股指收漲1%
|富蘭克林鄧普頓指AI主題受惠範圍或較預期更廣泛，下半年聚焦誰將成下一受益者
《其他消息》
|香港特區護照持有人免簽證前往尼加拉瓜及所羅門群島，最長30天
|民青局局長麥美娟今日前往北京訪問
|陳茂波網誌指北都未來十年提供24萬伙及千萬方呎樓面，智慧城市基建持續升級
|劉凱旋稱有黃金交易商對進駐北都表示興趣，擬建精煉廠
|政府接獲40宗城中學舍正式申請，4個宿舍料9月前落成
|沙田慈氏護養院80%患者病情不可逆，逾95%人已訂立預設照顧計劃，院方：了解病人及照顧者需要後供舒緩治療
|港大校長張翔宣布2028年卸任，冀回歸科研，校方啟動繼任遴選
|市建局九龍庇利街╱浙江街項目至少錄7份標書，嘉華、長實、中海外入標；美聯測量指市建局九龍庇利街/浙江街項目入標反應符預期，估值約51.61億
|皇家美素力一批奶粉含鉛量超標，衞生署呼籲立即停止嬰兒食用相關批次產品
|羅兵咸永道建議為符合互聯互通資格的香港預託證券設立簡化審批通道；短期內不認為港股可實行24小時交易，牽涉相關配套問題
|中原十大屋苑周末錄得3宗成交，連續8個周末錄得單位數；中原地產指上半年住宅部營業額達逾24億，按年升41%創5年新高
|仲量聯行指尖沙咀寫字樓空置率於6月跌至6.7%，保險及財富管理機構擴張帶動租務市場改善
|瑞銀證券指中國大模型具成本優勢，模型廠毛利仍屬健康水平
|經絡指6月MMI報3.17厘創11個月新低，料本周美聯儲議息會議按兵不動
|6歲中環投資公司交易員涉挪用5000萬保證金，炒兩倍槓桿ETF賬面蝕1.5億
|本港6月份整體出口和進口貨值均上升53.4%和45.4%
|政府就革新企業財資中心稅務優惠制度展開公眾諮詢，擬引入分級制
|證監會譴責耀才證券國際（香港）內部監控不足，並罰款280萬元，耀才：已完成改造，不影響客戶資金安全；證監會譴責興證國際資管及罰款680萬元，涉管理私人基金方面犯有缺失
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