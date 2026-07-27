《日入而息》長鑫科技首掛飆4.6倍市值破3萬億成A股一哥，香港26歲交易員挪款傳炒海力士ETF蝕1.5億

香港特區護照持有人免簽證前往尼加拉瓜及所羅門群島，最長30天

民青局局長麥美娟今日前往北京訪問

陳茂波網誌指北都未來十年提供24萬伙及千萬方呎樓面，智慧城市基建持續升級

劉凱旋稱有黃金交易商對進駐北都表示興趣，擬建精煉廠

政府接獲40宗城中學舍正式申請，4個宿舍料9月前落成

沙田慈氏護養院80%患者病情不可逆，逾95%人已訂立預設照顧計劃，院方：了解病人及照顧者需要後供舒緩治療

港大校長張翔宣布2028年卸任，冀回歸科研，校方啟動繼任遴選

市建局九龍庇利街╱浙江街項目至少錄7份標書，嘉華、長實、中海外入標；美聯測量指市建局九龍庇利街/浙江街項目入標反應符預期，估值約51.61億

皇家美素力一批奶粉含鉛量超標，衞生署呼籲立即停止嬰兒食用相關批次產品

羅兵咸永道建議為符合互聯互通資格的香港預託證券設立簡化審批通道；短期內不認為港股可實行24小時交易，牽涉相關配套問題

中原十大屋苑周末錄得3宗成交，連續8個周末錄得單位數；中原地產指上半年住宅部營業額達逾24億，按年升41%創5年新高

仲量聯行指尖沙咀寫字樓空置率於6月跌至6.7%，保險及財富管理機構擴張帶動租務市場改善

瑞銀證券指中國大模型具成本優勢，模型廠毛利仍屬健康水平

經絡指6月MMI報3.17厘創11個月新低，料本周美聯儲議息會議按兵不動

6歲中環投資公司交易員涉挪用5000萬保證金，炒兩倍槓桿ETF賬面蝕1.5億

本港6月份整體出口和進口貨值均上升53.4%和45.4%

政府就革新企業財資中心稅務優惠制度展開公眾諮詢，擬引入分級制