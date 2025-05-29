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29/05/2025 17:31

《外圍焦點》美國公布第一季個人消費等數據

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股三大指數昨日收市報跌，美聯儲局會議紀要強調保持耐心
，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。道指跌２４４﹒９５點或
０﹒５８％，報４２０９８﹒７０點；標普５００指數跌３２﹒９９點或０﹒５６％，報
５８８８﹒５５點；納指跌９８﹒２３點或０﹒５１％，報１９１００﹒９４點。港股方面，恒
生指數收市報２３５７３，升３１５點或１﹒４％，成交２２６９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金參加一場爐邊
談話活動。１０：４０ｐｍ，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加底特律地區商會主辦活動的問答環節
。３０日凌晨２：００ａｍ，美聯儲理事庫格勒在第五屆聯儲宏觀金融年度線上研討會致開幕詞

　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２﹒３％升上
３﹒７％；第一季個人消費料由４％降至１﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由１９０﹒３萬
降至１８９﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒７萬升至２３萬。１０：００ｐｍ，美
國公布４月成屋待完成銷售，月率料由６﹒１％逆轉至下滑１％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：富途控股（ＵＳ﹒ＦＵＴＵ）、極光（ＵＳ﹒ＪＧ）、理
想汽車（ＵＳ﹒ＬＩ）等。（ｗａ）

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