《外圍焦點》美國公布第一季個人消費等數據

《經濟通通訊社２９日專訊》美股三大指數昨日收市報跌，美聯儲局會議紀要強調保持耐心

，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。道指跌２４４﹒９５點或

０﹒５８％，報４２０９８﹒７０點；標普５００指數跌３２﹒９９點或０﹒５６％，報

５８８８﹒５５點；納指跌９８﹒２３點或０﹒５１％，報１９１００﹒９４點。港股方面，恒

生指數收市報２３５７３，升３１５點或１﹒４％，成交２２６９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金參加一場爐邊

談話活動。１０：４０ｐｍ，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加底特律地區商會主辦活動的問答環節

。３０日凌晨２：００ａｍ，美聯儲理事庫格勒在第五屆聯儲宏觀金融年度線上研討會致開幕詞

。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２﹒３％升上

３﹒７％；第一季個人消費料由４％降至１﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由１９０﹒３萬

降至１８９﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒７萬升至２３萬。１０：００ｐｍ，美

國公布４月成屋待完成銷售，月率料由６﹒１％逆轉至下滑１％。



在美國，今日公布業績的公司有：富途控股（ＵＳ﹒ＦＵＴＵ）、極光（ＵＳ﹒ＪＧ）、理

想汽車（ＵＳ﹒ＬＩ）等。（ｗａ）

