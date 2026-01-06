恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數186996張減1273張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為186996張，較前減1273張；若計入其他月份的未平倉合約，總數214308張，減1479張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/01(一)
|186996
|-1273
|214308
|-1479
|02/01(五)
|188269
|22553
|215787
|22346
|31/12(三)
|165716
|-18436
|193441
|-18565
|30/12(二)
|184152
|-6183
|212006
|-6104
|29/12(一)
|73805
|-35521
|291915
|24609
|05/01(一)
|73469
|4743
|95133
|5127
|02/01(五)
|68726
|1955
|90006
|1641
|31/12(三)
|66771
|-1261
|88365
|-1241
|30/12(二)
|68032
|-10285
|89606
|-10530
|29/12(一)
|38251
|-30726
|138387
|-6826
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
