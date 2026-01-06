  • 會員
期貨新聞

06/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數186996張減1273張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為186996張，較前減1273張；若計入其他月份的未平倉合約，總數214308張，減1479張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/01(一)186996-1273214308-1479
02/01(五)1882692255321578722346
31/12(三)165716-18436193441-18565
30/12(二)184152-6183212006-6104
29/12(一)73805-3552129191524609

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/01(一)734694743951335127
02/01(五)687261955900061641
31/12(三)66771-126188365-1241
30/12(二)68032-1028589606-10530
29/12(一)38251-30726138387-6826

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

