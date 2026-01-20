即月期指最後交易價26462跌126點，低水26點

即月期指最後交易價26462，跌126點，低水26點，暫成交83087張。即月國指期貨最後交易價9088，跌57點，低水7點，暫成交69373張。另外，即月科指期貨最後交易價5674，跌81點，低水9點，暫成交138124張。

《經濟通通訊社20日專訊》