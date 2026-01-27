恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數199943張減6380張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199943張，較前減6380張；若計入其他月份的未平倉合約，總數320984張，增45028張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/01(一)
|199943
|-6380
|320984
|45028
|23/01(五)
|206323
|-22946
|275956
|-11104
|22/01(四)
|229269
|-4638
|287060
|-613
|21/01(三)
|233907
|4569
|287673
|7044
|20/01(二)
|229338
|13156
|280629
|15172
|26/01(一)
|88807
|-18387
|158035
|2142
|23/01(五)
|107194
|-7460
|155893
|2395
|22/01(四)
|114654
|-5160
|153498
|-5802
|21/01(三)
|119814
|6171
|159300
|8550
|20/01(二)
|113643
|1989
|150750
|3354
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
