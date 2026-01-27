  • 會員
期貨新聞

27/01/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數199943張減6380張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199943張，較前減6380張；若計入其他月份的未平倉合約，總數320984張，增45028張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/01(一)199943-638032098445028
23/01(五)206323-22946275956-11104
22/01(四)229269-4638287060-613
21/01(三)23390745692876737044
20/01(二)2293381315628062915172

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/01(一)88807-183871580352142
23/01(五)107194-74601558932395
22/01(四)114654-5160153498-5802
21/01(三)11981461711593008550
20/01(二)11364319891507503354

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

