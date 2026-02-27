  • 會員
期貨新聞

27/02/2026 16:31

即月期指最後交易價26608升241點，低水23點

　　即月期指最後交易價26608，升241點，低水23點，暫成交86945張。即月國指期貨最後交易價8879，升59點，高水20點，暫成交101613張。另外，即月科指期貨最後交易價5141，升18點，高水3點，暫成交126425張。
《經濟通通訊社27日專訊》

