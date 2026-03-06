《外圍焦點》歐元區公布第四季GDP，美國公布失業率等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 美國今晚9:30公布1月零售銷售及2月失業率預測
▷ 多國央行官員將於今晚至明晨參與經濟論壇活動
隨著美伊衝突進一步惡化，全球避險情緒急劇升溫。美股昨日沽壓沉重。道指收市跌784.67點或1.61%，報47954.74點；標普500指數跌38.82點或0.57%，報6830.68點；納指跌58.50點或0.26%，報22748.99點。港股方面，恒生指數收市報25757，升435點或1.7%，成交2928億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行執委奇波洛內出席歐洲銀行業聯盟(EBF)執行委員會會議。11:15pm，芝加哥大學布斯商學院主辦2026年美國貨幣政策論壇：三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利與費城聯邦儲備銀行總裁保爾森參加「私營部門數據對美國貨幣政策制定的價值」小組討論；7日凌晨1:00am，歐洲央行執委施納貝爾在該論壇發表主旨演講；2:30am，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克參加有關美元避險地位的小組討論，澳洲央行副總裁豪澤亦發表講話並參加小組討論。2:20am，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在斯普林菲爾德地區商會2026展望活動上發表主題演講。
數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%。9:30pm，美國公布1月零售銷售，月率料下滑0.3%；2月失業率料維持於4.3%。明日，中國公布2月外匯儲備。4:00am，美國公布1月消費信貸，料由240.4億美元降至126.5億美元。
《經濟通通訊社6日專訊》
