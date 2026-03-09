恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數240806張增6017張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(6日)共為240806張，較前增6017張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279611張，增9632張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/03(五)
|240806
|6017
|279611
|9632
|05/03(四)
|234789
|-14598
|269979
|-9413
|04/03(三)
|249387
|-20914
|279392
|-19121
|03/03(二)
|270301
|34091
|298513
|34645
|02/03(一)
|236210
|11643
|263868
|13880
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/03(五)
|73171
|-2383
|103294
|-1322
|05/03(四)
|75554
|-2744
|104616
|2190
|04/03(三)
|78298
|2825
|102426
|4170
|03/03(二)
|75473
|7694
|98256
|8142
|02/03(一)
|67779
|1687
|90114
|3172
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
