恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數245604張，增逾萬九張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為245604張，較前增19054張；若計入其他月份的未平倉合約，總數302742張，增22982張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|245604
|19054
|302742
|22982
|18/03(三)
|226550
|10137
|279760
|11121
|17/03(二)
|216413
|-8522
|268639
|-7330
|16/03(一)
|224935
|10363
|275969
|11120
|13/03(五)
|214572
|9177
|264849
|10434
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|132133
|-6706
|178224
|-3088
|18/03(三)
|138839
|79
|181312
|701
|17/03(二)
|138760
|6209
|180611
|6713
|16/03(一)
|132551
|9158
|173898
|10045
|13/03(五)
|123393
|-3617
|163853
|-2162
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
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