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期貨新聞

20/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數245604張，增逾萬九張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為245604張，較前增19054張；若計入其他月份的未平倉合約，總數302742張，增22982張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/03(四)2456041905430274222982
18/03(三)2265501013727976011121
17/03(二)216413-8522268639-7330
16/03(一)2249351036327596911120
13/03(五)214572917726484910434

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/03(四)132133-6706178224-3088
18/03(三)13883979181312701
17/03(二)13876062091806116713
16/03(一)132551915817389810045
13/03(五)123393-3617163853-2162

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

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