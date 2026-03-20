【夜期時段】即月期指最新報25160點，跌90點，低水117點

即月期指在夜期時段開市報25238點，跌12點，低水39點，最新報25160點，跌90點，低水117點，合約成交758張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8554點，跌22點，低水20點，最新報8549點，跌27點，低水25點，合約成交717張。

《經濟通通訊社20日專訊》