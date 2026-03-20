【夜期時段】即月期指最新報25160點，跌90點，低水117點

即月期指在夜期時段開市報25238點，跌12點，低水39點，最新報25160點，跌90點，低水117點，合約成交758張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8554點，跌22點，低水20點，最新報8549點，跌27點，低水25點，合約成交717張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
20/03/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25238點，跌12點，低水39點，最新報25160點，跌90點，低水117點，合約成交758張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8554點，跌22點，低水20點，最新報8549點，跌27點，低水25點，合約成交717張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
下一篇新聞︰20/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５２５０跌２１３點，成交１０３１２９張
20/03/2026 16:45 《外圍焦點》歐元區公布貿易收支
20/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５２５０跌２１３點，低水２７點
20/03/2026 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５５﹒５跌４﹒５點
20/03/2026 09:15 期指低開１１３點報２５３５０，國指期貨升１點報８６８８
20/03/2026 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０，升９點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N