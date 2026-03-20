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20/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25160點，跌90點，低水117點

　　即月期指在夜期時段開市報25238點，跌12點，低水39點，最新報25160點，跌90點，低水117點，合約成交758張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8554點，跌22點，低水20點，最新報8549點，跌27點，低水25點，合約成交717張。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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20/03/2026 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０，升９點

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