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期貨新聞

23/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數269436張增9035張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(20日)共為269436張，較前增9035張；若計入其他月份的未平倉合約，總數325288張，增10868張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/03(五)269436903532528810868
19/03(四)2604012249231442026808
18/03(三)2379091152628761213160
17/03(二)226383-15800274452-14474
16/03(一)24218336372889265934

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/03(五)7972032221220924546
19/03(四)76498-15051175461872
18/03(三)7800351881156746487
17/03(二)728155331091871068
16/03(一)72282-10325108119-9071

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

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