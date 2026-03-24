  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

24/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數193147張，增46192張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為193147張，較前增46192張；若計入其他月份的未平倉合約，總數216583張，增52619張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/03(一)1931474619221658352619
20/03(五)146955-6800163964-6303
19/03(四)1537552199217026722625
18/03(三)13176365191476426930
17/03(二)125244-8713140712-7327

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/03(一)487113616605397400
20/03(五)45095-483253139-4051
19/03(四)4992798475719010249
18/03(三)400801045469411205
17/03(二)39035-354045736-3431

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰24/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數３０６６１９張增逾三萬七張

下一篇新聞︰23/03/2026 19:22  《再戰明天》美國公布ＰＭＩ，小米萬洲藥明生物海底撈公布業績

其他
More

24/03/2026 09:15  期指高開５２６點報２４８７３，國指期貨升１４６點報８４３８

24/03/2026 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１４﹒７５跌２０點

24/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２５００３６張增逾二萬七張

23/03/2026 19:20  《日入而息》恒地去年少賺一成派息大減四成，恒指黑色星期一跌894點失兩萬五

23/03/2026 17:40  《外圍焦點》歐洲央行首席經濟學家發表講話，歐元區公布消費者…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗危機長期化⋯⋯

23/03/2026 18:30

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區