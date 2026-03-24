恒指期貨現貨月份未平倉合約總數193147張，增46192張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為193147張，較前增46192張；若計入其他月份的未平倉合約，總數216583張，增52619張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|193147
|46192
|216583
|52619
|20/03(五)
|146955
|-6800
|163964
|-6303
|19/03(四)
|153755
|21992
|170267
|22625
|18/03(三)
|131763
|6519
|147642
|6930
|17/03(二)
|125244
|-8713
|140712
|-7327
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|48711
|3616
|60539
|7400
|20/03(五)
|45095
|-4832
|53139
|-4051
|19/03(四)
|49927
|9847
|57190
|10249
|18/03(三)
|40080
|1045
|46941
|1205
|17/03(二)
|39035
|-3540
|45736
|-3431
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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