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期貨新聞

24/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數306619張增逾三萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為306619張，較前增37183張；若計入其他月份的未平倉合約，總數373913張，增48625張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/03(一)3066193718337391348625
20/03(五)269436903532528810868
19/03(四)2604012249231442026808
18/03(三)2379091152628761213160
17/03(二)226383-15800274452-14474

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/03(一)85554583413465612564
20/03(五)7972032221220924546
19/03(四)76498-15051175461872
18/03(三)7800351881156746487
17/03(二)728155331091871068

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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