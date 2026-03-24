恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數306619張增逾三萬七張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為306619張，較前增37183張；若計入其他月份的未平倉合約，總數373913張，增48625張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|306619
|37183
|373913
|48625
|20/03(五)
|269436
|9035
|325288
|10868
|19/03(四)
|260401
|22492
|314420
|26808
|18/03(三)
|237909
|11526
|287612
|13160
|17/03(二)
|226383
|-15800
|274452
|-14474
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|85554
|5834
|134656
|12564
|20/03(五)
|79720
|3222
|122092
|4546
|19/03(四)
|76498
|-1505
|117546
|1872
|18/03(三)
|78003
|5188
|115674
|6487
|17/03(二)
|72815
|533
|109187
|1068
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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