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25/03/2026 19:00

《再戰明天》美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數，美團中芯平保中海油中移動公布業績

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數
▷ 美團中芯平保中海油中移動公布業績
▷ 香港2月進出口數據將公布

　　美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數，及美團中芯平保中海油中移動公布業績，料為周四（26日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，七國集團(G7)財長會議舉行（至27日）。世界貿易組織(WTO)舉行部長級會議（至29日）。歐洲央行全行委員會召開線上會議。周四本港時間3:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾參加有關「可持續性風險」的討論。5:05pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多就「歐洲央行對儲蓄與投資聯盟政策的看法」發表講話。

*本港公布進出口數據，中生製藥信達生物海爾智家公布業績*

　　數據方面，周四（26日）4:30pm（本港時間．下同），香港公布2月出口，年率升幅料由33.8%收窄至22.3%；2月進口年率升幅料由38.1%收窄至25.4%；2月貿易收支料由負141億港元惡化至負463億港元。5:00pm，歐元區公布2月貨幣供應M3，年率升幅料由3.3%收窄至3.2%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.7萬降至184.8萬；首次申請失業救濟金人數料由20.5萬升至21萬。11:00pm，美國公布3月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由5降至3。

　　在本港，明日公布業績的公司有:深圳國際(00152)、北京控股(00392)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)、中芯國際(00981)、中國生物製藥(01177)、華虹半導體(01347)、信達生物(01801)、中國平安(02318)、中國財險(02328)、中海物業(02669)、中國建築國際(03311)、美團-W(03690)、海爾智家(06690)等。
《經濟通通訊社25日專訊》

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