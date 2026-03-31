  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

31/03/2026 19:37

《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布ADP就業變動等數據

　　聖路易斯聯儲總裁發表講話，及美國公布ADP就業變動等數據，料為周三（1日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍與日本首相高市早苗舉行雙邊會談。本港時間周三晚6:30pm，歐洲央行執委奇波洛內發表有關數字歐元的演講。9:05pm，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話。9:10pm，美聯儲理事巴爾就「人工智能和消費者問題」發表講話。

*本港公布零售銷售，歐元區公布失業率*

　　數據方面，周三6:00am（本港時間．下同），澳洲公布3月製造業採購經理人指數。8:30am，澳洲公布2月建築許可，月率料由下滑7.2%改善至升5.5%。4:30pm，香港公布2月零售銷售，年率升幅料由5.5%擴大至12.2%。同一時間，英國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.7降至51.4。5:00pm，歐元區公布2月失業率，料維持於6.1%。8:15pm，美國公布3月ADP就業變動，料由6.3萬降至4萬。8:30pm，美國公布2月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.5%。9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.6升至52.4。10:00pm，美國公布3月ISM 製造業指數，料由52.4降至52.3。
《經濟通通訊社31日專訊》

【你點睇？】日本自衛隊員持刀闖中國大使館，你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？► 立即投票

上一篇新聞︰01/04/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３０７６９張，增８２５１張

下一篇新聞︰31/03/2026 19:32  《日入而息》恒指３月挫１８４２點首季跌３﹒３％，啟德綠色運…

其他
More

01/04/2026 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５８９﹒５升１８﹒…

01/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２８６６５張，增逾萬八張

01/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８６４４張增４０２７張

31/03/2026 17:30  《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布芝加哥ＰＭＩ

31/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４７５５點，無升跌，低水３３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球...

02/04/2026 17:30

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區