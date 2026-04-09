【夜期時段】即月期指最新報25732點，升13點，低水20點

即月期指在夜期時段開市報25721點，升2點，低水31點，最新報25732點，升13點，低水20點，合約成交188張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8599點，升7點，低水13點，最新報8602點，升10點，低水10點，合約成交445張。

《經濟通通訊社9日專訊》