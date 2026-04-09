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09/04/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25732點，升13點，低水20點

　　即月期指在夜期時段開市報25721點，升2點，低水31點，最新報25732點，升13點，低水20點，合約成交188張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8599點，升7點，低水13點，最新報8602點，升10點，低水10點，合約成交445張。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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