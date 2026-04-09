【夜期時段】即月期指最新報25732點，升13點，低水20點

即月期指在夜期時段開市報25721點，升2點，低水31點，最新報25732點，升13點，低水20點，合約成交188張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8599點，升7點，低水13點，最新報8602點，升10點，低水10點，合約成交445張。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
09/04/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25721點，升2點，低水31點，最新報25732點，升13點，低水20點，合約成交188張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8599點，升7點，低水13點，最新報8602點，升10點，低水10點，合約成交445張。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
上一篇新聞︰09/04/2026 17:30 《外圍焦點》美國公布第四季ＧＤＰ價格指數等數據
下一篇新聞︰09/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５７１９跌２２９點，成交７１９４２張
09/04/2026 19:05 《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＣＰＩ等數據
09/04/2026 19:04 《日入而息》中國傳考慮對航企推扶持措施，傳港府向運輸業推出短期補貼和費用減免措施
09/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５７１９跌２２９點，低水３３點
09/04/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０７﹒０跌１６﹒…
09/04/2026 09:15 期指低開１６７點報２５７８１，國指期貨跌２９點報８６６９
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N