恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數217653張，增逾萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為217653張，較前增14739張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272279張，增15193張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/04(二)
|217653
|14739
|272279
|15193
|13/04(一)
|202914
|105
|257086
|4190
|10/04(五)
|202809
|-3673
|252896
|-2770
|09/04(四)
|206482
|-9085
|255666
|-8868
|08/04(三)
|215567
|34150
|264534
|36944
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/04(二)
|59836
|3097
|101544
|3356
|13/04(一)
|56739
|2287
|98188
|5541
|10/04(五)
|54452
|640
|92647
|1580
|09/04(四)
|53812
|266
|91067
|485
|08/04(三)
|53546
|811
|90582
|3819
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》