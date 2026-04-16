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期貨新聞

16/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216559張減1718張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216559張，較前減1718張；若計入其他月份的未平倉合約，總數262611張，減1739張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)216559-1718262611-1739
14/04(二)218277928826435010541
13/04(一)208989-2233253809-1906
10/04(五)211222-11005255715-10991
09/04(四)222227-8146266706-8898

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/04(三)121704-3279156891-2972
14/04(二)124983-1584159863-1093
13/04(一)126567-3984160956-3676
10/04(五)130551-2986164632-2908
09/04(四)133537763167540165

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

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