《Ａ股焦點》長鑫科技上半年扭虧為盈，LPDDR6內存正式量產，惟股價微跌

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▷ LPDDR6內存量產，首發搭載小米18Fold，峰值速率12800Mbps
▷ 股價跌0.14%報58.52元
長鑫科技(滬:688825)8月28日晚間發布2026年半年度報告，公司實現營業收入1503.1億元（人民幣．下同），同比增長873.64%；歸屬於上市公司股東的淨利潤776.05億元，同比扭虧為盈。經營活動產生的現金流量淨額為1311.56億元，同比增長2985.64%；貨幣資金為1434.26億元，同比增長175.87%。
長鑫科技在報告中稱，營收和盈利增加主要得益於全球算力需求的快速增長和全球主要廠商產能調配等因素，全球DRAM產品供不應求，價格呈現大幅上漲趨勢，帶動公司主要DRAM產品銷售毛利大幅增長；經營活動產生的現金流量淨額增加，主要是由於本期銷售商品收到的現金增加。
不過，長鑫科技股價未獲提振，現跌0.14%，報58.52元。
*長鑫量產新一代內存LPDDR6，首發搭載小米18 Fold*
另外，長鑫存儲29日在微博發布消息稱，長鑫LPDDR6內存正式量產，將首發搭載小米18 Fold新折疊旗艦手機。據介紹，這是全球LPDDR6產品首次落地商用，標誌著國內存儲企業首次在高端內存標準上實現全球首發量產跨越。
據長鑫科技半年報披露，長鑫LPDDR6芯片通過架構創新及數據傳輸優化技術，充分釋放數據傳輸潛力，峰值速率達12800Mbps，芯片最高容量16GB。目前該產品已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。
《經濟通通訊社31日專訊》
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