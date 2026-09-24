《Ａ股異動》新華文軒A漲停，現報20.35元人民幣

新華文軒A股(滬:601811)現漲停，報20.35元(人民幣．下同)，升10%，最低價20.35元；成交489.76萬股，成交金額9967萬元；換手率0.6%。
新華文軒H股(00811)跌不足0.1%，報8.345港元，最低價8.345港元，最高價8.345港元；成交9.9萬股，成交金額82.62萬港元。新華文軒A股較H股呈183.5%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/09/2026 09:26
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新華文軒H股(00811)跌不足0.1%，報8.345港元，最低價8.345港元，最高價8.345港元；成交9.9萬股，成交金額82.62萬港元。新華文軒A股較H股呈183.5%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》
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