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AH股新聞

24/09/2026 09:26

《Ａ股異動》新華文軒A漲停，現報20.35元人民幣

　　新華文軒A股(滬:601811)現漲停，報20.35元(人民幣．下同)，升10%，最低價20.35元；成交489.76萬股，成交金額9967萬元；換手率0.6%。

　　新華文軒H股(00811)跌不足0.1%，報8.345港元，最低價8.345港元，最高價8.345港元；成交9.9萬股，成交金額82.62萬港元。新華文軒A股較H股呈183.5%溢價。
《經濟通通訊社24日專訊》

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