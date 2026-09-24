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24/09/2026 16:20

【習特會】中國國防部：願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識

　　中國國防部今日舉行例行記者會，發言人蔣斌被問到習特會對中美軍事溝通的影響時指出，元首外交對於中美兩軍關係有不可替代的戰略引領作用，中方願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識，加強溝通對話，開展務實合作，妥善管控分歧。保持兩軍關係穩定健康持續發展，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

　　在被問及美國對台軍售是否習特會重要議題時，蔣斌稱，「習主席訪美有關情況，請關注官方新聞報道」。他強調，台灣議題是中美關係中最重要的問題，維護台海和平穩定，是中美雙方最大公約數，希望美方慎之又慎處理台灣議題。

*國防部：美方推動太空武器化戰場化，加劇太空軍備競賽*

　　另外，有記者提到，美國空軍部長日前證實美國擁有在軌「太空控制武器」，這是美國首次承認在太空具備進攻能力。外界認為，這有可能推動全球太空軍備競賽。

　　對此，蔣斌說，中方一貫堅持和平利用太空，積極為維護太空安全發揮建設性作用，推動在太空領域構建人類命運共同體。美方推動太空武器化、戰場化，只會不斷加劇太空軍備競賽，使太空變成大國博弈的新戰場，最終破壞人類的共同家園。
《經濟通通訊社24日專訊》

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