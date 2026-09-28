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AH股新聞

28/09/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.74%，創業板指挫超4%，CPO概念、半導體走頹

　　A股市場早間震盪下挫，滬指半日收跌1.74%，報3820.82點，深成指跌3.37%，創業板指挫4.32%。兩市半日成交額11610億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加933億元或8.7%。

　　盤面上，受美國兩黨提出限制中國光模組法案影響，光通信及CPO概念跌幅居前，光模塊三龍頭「易中天」集體跳水。中際旭創(深:300308)A股、新易盛(深:300502)、天孚通信(深:300394)半日跌幅均超7%。

　　PCB概念股全線下挫，澳弘電子(滬:605058)、江南新材(滬:603124)等多股跌停，迅捷興(滬:688655)跌超14%，燕麥科技(滬:688312)跌超13%。存儲、半導體板塊同樣大跌，聯瑞新材(滬:688300)跌10%，中京電子(深:002579)、國科微(深:300672)挫超9%。

　　上漲方面，石油板塊逆勢走強，三桶油A股半日均升逾1%%。受美國總統特朗普拒絕伊朗提出的和平方案影響，今早國際油價大幅拉升，布倫特原油、WTI原油日內漲幅均超過1%。另外，豬肉概念局部回暖，東瑞股份(深:001201)漲停，溫氏股份(深:300498)日前表示，春節前後豬價有望迎來盤整拐點，2027年行業盈利概率偏高。
《經濟通通訊社28日專訊》

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