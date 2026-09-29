【人行操作】人行：下調PSL利率0.25個百分點，一年期降至1.5%

中國人民銀行宣布，為貫徹中央政治局會議精神和國務院常務會議部署，實施好適度寬鬆的貨幣政策，人行在充分發揮各項存量政策效能的基礎上，決定進一步調整完善幾項貨幣政策工具，為經濟平穩增長、高質量發展和金融市場穩定運行創造適宜的貨幣金融環境，推動經濟持續向新向優向好發展，支持「十五五」實現良好開局。



其中，下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%，更好激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。



*PSL支持領域擴至「六張網」*



擴大抵押補充貸款支持領域。將水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等「六張網」建設納入抵押補充貸款支持領域，引導政策性銀行加大對「六張網」建設的金融支持，助力擴大有效投資，深入挖掘內需潛力。



人行將繼續根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控需要，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導調控好利率水平，服務實體經濟高質量發展。

《經濟通通訊社29日專訊》