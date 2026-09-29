  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2026 17:56

【人行操作】人行：下調PSL利率0.25個百分點，一年期降至1.5%

　　中國人民銀行宣布，為貫徹中央政治局會議精神和國務院常務會議部署，實施好適度寬鬆的貨幣政策，人行在充分發揮各項存量政策效能的基礎上，決定進一步調整完善幾項貨幣政策工具，為經濟平穩增長、高質量發展和金融市場穩定運行創造適宜的貨幣金融環境，推動經濟持續向新向優向好發展，支持「十五五」實現良好開局。

　　其中，下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%，更好激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。

*PSL支持領域擴至「六張網」*

　　擴大抵押補充貸款支持領域。將水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等「六張網」建設納入抵押補充貸款支持領域，引導政策性銀行加大對「六張網」建設的金融支持，助力擴大有效投資，深入挖掘內需潛力。

　　人行將繼續根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控需要，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導調控好利率水平，服務實體經濟高質量發展。
《經濟通通訊社29日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

元首外交暫時綁定中美關係

29/09/2026 12:33

大國博弈

定期存款 | 銀行港元定存掀加息戰，兩銀行12個月齊加至3....

28/09/2026 19:01

貨幣攻略

說說心理話

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金